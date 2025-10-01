Σπουδαία καινοτομία: Θεραπεία με ιούς εξαφανίζει τις επικίνδυνες νοσοκομειακές λοιμώξεις

Ένα νέο επιστημονικό «όπλο» υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι πιο επικίνδυνες νοσοκομειακές λοιμώξεις. Ερευνητές στην Αυστραλία ανέπτυξαν το Entelli-02, έναν συνδυασμό πέντε ειδικά επιλεγμένων ιών (βακτηριοφάγων) που καταστρέφουν το σύμπλοκο Enterobacter cloacae, ένα μείγμα βακτηρίων που δεν υποχωρεί ούτε με τα πιο ισχυρά αντιβιοτικά. Το πρόβλημα με αυτόν τον μικροοργανισμό είναι ότι προκαλεί λοιμώξεις του αίματος δύσκολες στο να καταπολεμηθούν και μπορεί να αποβούν μοιραίες, ιδιαίτερα σε ασθενείς σε μονάδες εντατικής θεραπείας.

Ιοί αντί για αντιβιοτικά

Όπως διαβάζουμε στο The Brighter Side News, οι επιστήμονες αποφάσισαν να επιστρέψουν σε μια ιδέα που είχε εγκαταλειφθεί με την έλευση των αντιβιοτικών: τη χρήση βακτηριοφάγων. Σε αντίθεση με τα αντιβιοτικά που δρουν ευρέως, οι ιοί αυτοί είναι εξαιρετικά εξειδικευμένοι και στοχεύουν ένα συγκεκριμένο βακτήριο. Αυτό έχει διπλό όφελος: αφενός εξοντώνουν τον «ένοχο» χωρίς να επηρεάζουν τα ωφέλιμα βακτήρια, αφετέρου προσαρμόζονται κάθε φορά στον συγκεκριμένο μικροοργανισμό που προκαλεί τη λοίμωξη.

Πώς διεξήχθη η έρευνα

Για να φτάσουν στη δημιουργία του Entelli-02, οι ερευνητές ξεκίνησαν με συλλογή περισσότερων από 200 δειγμάτων βακτηρίων από νοσοκομείο της Μελβούρνης, καλύπτοντας την ποικιλία των στελεχών που εντοπίζονται στους ασθενείς. Στη μελέτη που δημοσιεύται στο περιοδικό Nature Microbiology αναφέρεται ότι αρχικά δοκίμασαν 21 διαφορετικούς ιούς, βρίσκοντας ότι οι περισσότεροι μπορούσαν να μολύνουν τουλάχιστον κάποιο μέρος των δειγμάτων. Το πρώτο μείγμα που παρασκεύασαν ήταν αποδοτικό στο εργαστήριο και σε πειραματόζωα, αλλά δεν μπορούσε να εξουδετερώσει όλα τα στελέχη.

Η λύση ήρθε από δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, «εκπαίδευσαν» ορισμένους από τους υπάρχοντες ιούς ώστε να βελτιώσουν την ικανότητά τους να αναγνωρίζουν και να καταστρέφουν ανθεκτικά βακτήρια. Δεύτερον, αναζήτησαν νέους φάγους που θα μπορούσαν να καλύψουν τα κενά. Έτσι προστέθηκαν δύο νέοι υποψήφιοι, που αποδείχθηκαν ιδιαίτερα σταθεροί και αποτελεσματικοί ακόμη και απέναντι σε στελέχη που αντιστέκονταν στις αρχικές προσπάθειες.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα

Ο τελικός συνδυασμός, που ονομάστηκε Entelli-02, έδειξε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Σε δοκιμές κατάφερε να εξουδετερώσει πάνω από το 90% των βακτηρίων που προκαλούσαν προβλήματα στο νοσοκομείο. Το σκεύασμα παρασκευάστηκε υπό αυστηρές προδιαγραφές για πιθανή χρήση σε ανθρώπους και έδειξε ότι διατηρείται σταθερό στο ψυγείο για περισσότερο από ενάμιση χρόνο χωρίς να χάνει τη δράση του.

Στα πειράματα σε ζώα, η νέα θεραπεία ήταν πιο αποδοτική ακόμη και από τις πρώτες εκδοχές της, καταφέρνοντας να εξαλείψει λοιμώξεις που θεωρούνταν σχεδόν ανίκητες. Μάλιστα, όταν συνδυάστηκε με ορισμένα αντιβιοτικά, η δράση της ενισχύθηκε, προσφέροντας διπλό πλήγμα στα ανθεκτικά μικρόβια. Έτσι, το Entelli-02 μπορεί να λειτουργήσει όχι μόνο ως εναλλακτική λύση, όταν τα αντιβιοτικά αποτυγχάνουν, αλλά και ως ενισχυτικό τους.

Η καινοτομία της συγκεκριμένης προσέγγισης βρίσκεται στο γεγονός ότι πρόκειται για ένα «κοκτέιλ» προσαρμοσμένο στις ανάγκες ενός συγκεκριμένου νοσοκομείου, δηλαδή των βακτηρίων που συναντώνται συχνότερα εκεί. Αυτό το μοντέλο μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για άλλα νοσοκομεία ανά τον κόσμο, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναπτύσσουν τα δικά τους μείγματα φάγων, στοχευμένα στις τοπικές απειλές. Αν οι κλινικές δοκιμές αποδείξουν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του Entelli-02, ανοίγει ο δρόμος για μια νέα εποχή στην ιατρική αντιμετώπιση των ανθεκτικών λοιμώξεων.