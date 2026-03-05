Σπορ Ποδόσφαιρο Αστέρας Τρίπολης Super League 1 Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Σπουδαία κίνηση από τον Αστέρα AKTOR: Δωρεάν είσοδος στις γυναίκες στον «τελικό» με τον Πανσερραϊκό

Ο Αστέρας AKTOR τιμά την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, προσφέροντας δωρεάν είσοδο στις γυναίκες για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό.

Σε μια συμβολική πρωτοβουλία προχωρά και φέτος ο Αστέρας AKTOR, τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας με μια ξεχωριστή κίνηση προς τις φιλάθλους της ομάδας.

Η διοίκηση των Αρκάδων ανακοίνωσε πως την Κυριακή 8 Μαρτίου οι γυναίκες θα έχουν δωρεάν είσοδο στην αναμέτρηση απέναντι στον Πανσερραϊκό, για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League, που θα διεξαχθεί στο γήπεδο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αστέρα

«Ο ASTERAS AKTOR τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου, προσφέρει δωρεάν είσοδο στις γυναίκες στον αγώνα με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό, την Κυριακή στις 16:00 στο "Θεόδωρος Κολοκοτρώνης".

Η είσοδος στο γήπεδο για τις γυναίκες θα πραγματοποιείται από την Θύρα 1 του γηπέδου "Θεόδωρος Κολοκοτρώνης" με κωδικό εισιτηρίου τον οποίο θα ενεργοποιούν στην εφαρμογή Gov.gr Wallet και τον οποίο θα μπορούν να παραλάβουν ως εξής:
- Στο Starstore από την Πέμπτη 5 Μαρτίου έως και το Σάββατο 7 Μαρτίου κατά τις ώρες καταστημάτων.
- Στα εκδοτήρια του γηπέδου την Κυριακή από τις 14:00.

Εισιτήρια για τους φιλάθλους του ASTERAS AKTOR για τον αγώνα με την Κηφισιά θα διατίθενται αντίστοιχα:
- Στο Starstore από την Πέμπτη 5 Μαρτίου έως και το Σάββατο 7 Μαρτίου κατά τις ώρες καταστημάτων.
- Στα εκδοτήρια του γηπέδου την Κυριακή από τις 14:00.

Ώρα έναρξης αγώνα: 16:00
Ώρα ανοίγματος θυρών: 14:00.

8 Μαρτίου Ημέρα Μνήμης για τα Δικαιώματα των Γυναικών!
Όλοι και όλες μαζί να στηρίξουμε την ομάδα μας στην προσπάθειά της!»

