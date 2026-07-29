Ξεχωριστή κίνηση: Η Ισπανία θα εκδώσει συλλεκτικό νόμισμα για την κατάκτηση του Μουντιάλ

Η κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου από την Ισπανία δεν θα μείνει μόνο στην ιστορία του ποδοσφαίρου, αλλά και στη... νομισματοκοπία, καθώς η χώρα ανακοίνωσε την έκδοση συλλεκτικού νομίσματος για να τιμήσει τη μεγάλη επιτυχία της εθνικής ομάδας.

Η ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε κατέκτησε το Μουντιάλ, προκαλώντας ξέφρενους πανηγυρισμούς σε ολόκληρη την Ισπανία, με εκατομμύρια φιλάθλους να βγαίνουν στους δρόμους για να γιορτάσουν την επιστροφή της χώρας στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Το επετειακό νόμισμα έχει ονομαστική αξία 5 ευρώ. Στη μία όψη απεικονίζεται ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ', ενώ στην άλλη δεσπόζει το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, πλαισιωμένο από την ισπανική σημαία, τα δύο αστέρια που συμβολίζουν τους δύο παγκόσμιους τίτλους της χώρας και την επιγραφή «Παγκόσμιοι Πρωταθλητές».

Παρότι η ονομαστική του αξία είναι 5 ευρώ, η τιμή διάθεσης του συλλεκτικού νομίσματος ανέρχεται στα 60,33 ευρώ, ενώ συνοδεύεται από ειδική συλλεκτική θήκη.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ισπανία προχωρά σε μια τέτοια πρωτοβουλία. Ανάλογο συλλεκτικό νόμισμα είχε κυκλοφορήσει και το 2024, μετά την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, τιμώντας ακόμη μία σπουδαία επιτυχία της εθνικής ομάδας.