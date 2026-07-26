Σπουδαία στιγμή για Τσιμίκα: Φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού στην φιλική νίκη της Λίβερπουλ

Ο Κώστας Τσιμίκας βίωσε ίσως την πιο σημαντική στιγμή στην καριέρα του ως ποδοσφαιριστής, καθώς φόρεσε για πρώτη φορά το περιβραχιόνιο του αρχηγού για την ομάδα της Λίβερπουλ.

Αναλυτικότερα, ο διεθνής Έλληνας αριστερός μπακ, βρίσκεται και πάλι στο «μεγάλο λιμάνι», έπειτα από τον μονοετή δανεισμό του στην Ιταλία και την ομάδα της Ρόμα. Έτσι στο ανεπίσημο ντεμπούτο στον πάγκο των «Reds», για τον Άντονι Ιραόλα, ο Τσιμίκας ξεκίνησε βασικός στο φιλικό παιχνίδι κόντρα στην Σάντερλαντ.

Εκεί ο αρχηγός της ομάδας, ήταν ο Τζο Γκόμεζ, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή μόλις στο 8ο λεπτό, λόγω τραυματισμού και το περιβραχιόνιο πέρασε στα χέρια του πρώην παίκτη του Ολυμπιακού. Ως εκ τούτου είχε την ευκαιρία να ηγηθεί της ομάδας μέχρι την ανάπαυλα του παιχνιδιού, όπου και αντικαταστάθηκε από τον έτερο αριστερό μπακ της ομάδας, Μίλος Κέρκεζ.

Ο Κώστας Τσιμίκας φρόντισε μετά την λήξη της αναμέτρησης, να μοιραστεί τα συναισθήματα του μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο instagram. «Ορισμένες στιγμές μετατρέπονται σε αναμνήσεις που μένουν για πάντα. Πρώτη φορά ως αρχηγός. Μία τιμή που δεν περιγράφεται με λόγια», δήλωσε χαρακτηριστικά ο διεθνής αμυντικός.

Στο αγωνιστικό σκέλος του αγώνα η Λίβερπουλ επικράτησε με σκορ 4-2 της Σάντερλαντ, με τους Κίραν Μόρισον, Σομποσλάι, Κιέζα και Κούμας να πετυχαίνουν τα τέρματα των «κόκκινων», ενώ για τους φιλοξενούμενους σκόρερ αναδείχθηκαν οι Ένζο Λε Φε και Τιμούρ Τουτιέροφ