Σπουδαίο deal για τον Αστέρα AKTOR - Στέλνει τον Αλμύρα στην Τζουργκάρντεν με ποσό ρεκόρ

Ο Αστέρας AKTOR μετά τις επιστροφές των Δημήτρη Κουρμπέλη και Γιάννη Κώτσιρα, αποδεικνύει ότι κινείται άψογα σε αυτό το μεταγραφικό παράθυρο και ολοκλήρωσε και ένα καταπληκτικό deal με την Τζουργκάρντεν, για τον Χρήστο Αλμύρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα από την Τρίπολη και η σουηδική Τζουργκάρντεν είναι κοντά σε συμφωνία για την πώληση του 21 ετών μέσου. Το deal, μάλιστα, αναμένεται να ξεπεράσει το 1 εκατ. ευρώ, που μαζί με τα (εφικτά) μπόνους μπορεί το ποσό να γίνει ακόμα μεγαλύτερο.

Το Who is Who του παίκτη

Ο Αλμύρας έχει ξεκινήσει την καριέρα του από τον Άρη, αλλά δεν φόρεσε τη φανέλα της πρώτης ομάδας. Είχε δείξει τις δυνατότητές του στην Κ19 των «κιτρίνων» σε 46 αγώνες και βρήκε δίχτυα 17 φορές. Ακολούθησε ο Μακεδονικός (23 παιχνίδια, 2 γκολ) πριν οι «κυανοκίτρινοι» κάνουν την κίνηση - ματ και τον εντάξουν στο έμψυχο δυναμικό τους.

Με την πρώτη ομάδα κατέγραψε 18 παρουσίες, σκόραρε μία φορά και έδωσε μία ασίστ. Και να ήταν μόνο αυτό. Το κλάμα του μετά την ήττα από τον Πανσερραϊκό είχε συγκλονίσει και είχε δείξει πτυχές του χαρακτήρα του.

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο για τον νεαρό, είναι ότι «ακουμπάει» μέσα στη 5δα με τις πιο ακριβές πωλήσεις του Αστέρα.

Η σχετική λίστα