Την ανησυχία του για τον Γιάννη Παπαμιχαήλ εξέφρασε ο Σπύρος Μπιμπίλας, αναφερόμενος στη δύσκολη περίοδο που φέρεται να διανύει ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε, στην αείμνηστη εθνική σταρ κάνοντας ένα σχόλιο για την περιουσία της και τη μέριμνα που, όπως άφησε να εννοηθεί, θα έπρεπε να έχει υπάρξει για το μέλλον του μοναχογιού της, ενώ αποκάλυψε πως διατηρεί επικοινωνία με τον Αιμίλιο Βουγιουκλάκη.

«Ρε παιδιά, τι να πω. Εύχομαι να το ξεπεράσει. Αυτή είναι μια πάρα πολύ δύσκολη προσωπική κατάσταση. Μιλάω με τον Αιμίλιο Βουγιουκλάκη και ξέρω ότι θα ασχοληθεί. Υπάρχει άνθρωπος που είδε αυτό το βίντεο του Γιάννη Παπαμιχαήλ και δεν ένιωσε άσχημα; Οργάνωσε τα πάντα η Αλίκη και δεν οργάνωσε το μέλλον του παιδιού της. Περνάει μια πάρα πολύ δύσκολη φάση ο άνθρωπος και ας ευχηθούμε όλοι με θετική ενέργεια να το ξεπεράσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ηθοποιός επανήλθε στο θέμα, αυτή τη φορά αναφερόμενος στην περιουσία της Αλίκης Βουγιουκλάκη και στις ευθύνες που έχουν οι γονείς απέναντι στα παιδιά τους για το μέλλον τους. «Όταν ξέρουμε όλοι ποια ήταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ποια ήταν η περιουσία της και πώς πρέπει όλοι να προετοιμάζουμε το μέλλον όταν θα φύγουμε από τη ζωή, τότε μπαίνουμε σε σκέψεις για το ποιος έκανε ένα λάθος», δήλωσε.