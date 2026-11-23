Ο Σπύρος Μπιμπίλας αποκάλυψε πόσο εξοργισμένος ένιωσε όταν έμαθε με τι χρηματικό ποσό αμείβονται οι βουλευτές γνωρίζοντας με πόσα καλούνται να ζήσουν οι Έλληνες πολίτες. «Φέτος έχω τη μεγάλη χαρά να παίζω σε δύο καινούργια θέατρα. Να μου πεις γιατί σε δύο. Γιατί εγώ βρίσκω την ευτυχία μέσα στο θέατρο, όχι το χρήμα. Το χρήμα δεν με ενδιαφέρει γιατί πολλοί μου λένε κάτσε στη Βουλή να παίρνεις χρήματα. Όταν μπήκα στη Βουλή δεν ήξερα καν πόσος ήταν ο μισθός και εξοργίστηκα όταν έμαθα πόσος ήταν ο μισθός!

Ο μισθός είναι 7.000€, αλλά μείον τις κρατήσεις, μείον αυτά που δίνεις στο κόμμα, μείον τη χορηγία. Αυτό λοιπόν εμένα με ενόχλησε και λέω αυτοί οι άνθρωποι έχουν συναποφασίσει ότι οι Έλληνες θα παίρνουν 800 με 1000€ και ο βουλευτής θα παίρνει αυτά τα λεφτά; Απαράδεκτο. Γι’ αυτό και δεν θέλω να είμαι. Ένας από τους λόγους είναι αυτός. Το ξέρω ότι θα στεναχωρηθεί τώρα η Ζωή (Κωνσταντοπούλου) μ’ αυτό που λέω, αλλά αυτή είναι άποψή μου και θα τη λέω. Και 300 δεν έπρεπε να είναι οι βουλευτές, λιγότεροι έπρεπε, δεν χρειάζονται. Έτσι και αλλιώς δεν έρχονται. Η Ζωή τους τα λέει πολύ φάτσα φόρα και τη χειροκροτώ», είπε στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα».