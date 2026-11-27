Ο Σπύρος Μπιμπίλας είχε μια πολύ φιλική σχέση με τη Μάγδα Τσαγγάνη που έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Μιλώντας στο FLASH ο ηθοποιός μοιράστηκε μαζί μας στιγμές από τη φιλία τους.

«Για μένα η Μάγδα ήταν μια επιστήθια φίλη καρδιάς. Είχαμε δουλέψει μαζί και είχαμε συνδεθεί με φιλική αγάπη. Τον τελευταίο καιρό που περνούσε τα προβλήματα υγείας, επειδή είμαι πρόεδρος στο ΤΑΣΕΗ (Ταμείο Αλληλοβοήθειας του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών) την είχα πάρει πολλές φορές τηλέφωνο να τη ρωτήσω μήπως χρειάζεται βοήθεια κάποιου είδους, αλλά πάντα -αξιοπρεπέστατη όπως ήταν- μου έλεγε ότι δεν έχει καμία ανάγκη βοήθειας. Στεναχωριόμουν γι’ αυτό, αλλά δεν μπορούσα και να τη βοηθήσω αφού η ίδια δεν το ζητούσε.

πηγή: NDP

Αυτό που έχω να θυμάμαι είναι το αστείρευτο χιούμορ της και την τεράστια αγκαλιά της. Αγαπούσε πάρα πολύ τους νεότερους ηθοποιούς και όταν δουλεύαμε μαζί ήταν ένα ταξίδι χαράς. Ήταν από τους ανθρώπους, όπως και εγώ, που δεν το βάζουμε κάτω. Στην Αίγινα έμενε πολύ καιρό, αλλά μετά κάηκε το διαμέρισμά της της στην Αθήνα και αυτό της κόστισε ψυχολογικά, την είχε καταβάλει αυτό…»