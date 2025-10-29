Σπύρος Χατζηαγγελάκης: «Είμαι 39 και από πέρσι περνάω κρίση μέσης ηλικίας»

Ο Σπύρος Χατζηαγγελάκης έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» και μίλησε για τα παιδικά του όνειρα και πώς αυτά άλλαξαν στην πορεία όταν αποφάσισε να ακολουθήσει την υποκριτική.

«Ήθελα να γίνω ποδοσφαιριστής, καμία σχέση με το θέατρο. Αυτό εμφανίστηκε στα 20-21 μου ως μία ώριμη σκέψη, για να βοηθήσω μια φίλη μου, και τελικά άλλαξε η ζωή μου» εξομολογήθηκε.

Και συνέχισε: «Όταν τελείωσα το Φυσικό και είπα στους γονείς μου ότι θα τα καταφέρω μόνος μου και ότι δεν θέλω να μου πληρώνουν πια το νοίκι, κατάλαβα πολλά για τα χρήματα που ξόδευα. Εκεί μου ήρθε μια γερή “σφαλιάρα” του τι σημαίνει ενηλικίωση. Κατεβαίνοντας στην Αθήνα, προσπάθησα με πείσμα, σθένος, θάρρος και θράσος να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα».

Αναφέρθηκε όμως και στην κρίση ηλικίας που περνάει και είπε χαρακτηριστικά: «Είμαι 39 και από πέρσι περνάω κρίση μέσης ηλικίας. Είναι σαν να λέω “πότε φτάσαμε εδώ πέρα;”. Εγώ νιώθω νεότερος. Νομίζω ότι συμβαίνει σε όλους όμως, θα το αντιμετωπίσουμε».

Σε παλαιότερη συνέντευξή του ο ηθοποιός είχε μιλήσει και για τον μεγαλύτερο φόβο του. «Είναι ότι θα μείνω μόνος. Η μοναξιά νομίζω ότι είναι ο μεγαλύτερός μου φόβος, όσο κι αν μου αρέσει η μοναχικότητα, την επιδιώκω, θέλω να κάνω πράγματα μόνος μου, να υπάρχω μόνος μου, να σκέφτομαι μόνος μου» είχε εξομολογηθεί.