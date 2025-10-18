Σπύρος Χατζηαγγελάκης: «Ο μεγαλύτερός μου φόβος στη ζωή είναι ότι θα μείνω μόνος»

Ο Σπύρος Χατζηαγγελάκης ήταν καλεσμένος στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 με την Αθηναΐδα Νέγκα και μίλησε για τον μεγαλύτερό του φόβο, αλλά και για την προσωπική του ζωή και πόσο τον ενοχλεί όταν τον φωτογραφίζουν χωρίς τη θέλησή του.

«Νομίζω ότι ο μεγαλύτερός μου φόβος στη ζωή είναι ότι θα μείνω μόνος. Η μοναξιά νομίζω ότι είναι ο μεγαλύτερός μου φόβος, όσο κι αν μου αρέσει η μοναχικότητα, την επιδιώκω, θέλω να κάνω πράγματα μόνος μου, να υπάρχω μόνος μου, να σκέφτομαι μόνος μου. Ο φόβος είναι κινητήριος δύναμης. Άμα δεν υπήρχε ο φόβος για κάτι, δεν θα σου έδινε τη δύναμη να κάνεις το ανάποδο. Φοβάμαι πως θα μείνω μόνος μου, άρα θα κάνω κάτι για να μην μείνω μόνος μου.

«Αυτή τη στιγμή δεν έχω ανάγκη να κρύψω κάτι»

Μου φαίνεται αδιάφορο να απαντώ για τα προσωπικά μου. Όλοι έχουμε αυτή την ανάγκη του κουτσομπολιού, θέλουμε να μαθαίνουμε πράγματα για τον άλλο, αλλά συνήθως θέλουμε να μαθαίνουμε πράγματα για αυτούς που ξέρουμε.

Επειδή σε βλέπουν στο γυαλί, θεωρεί ο κόσμος ότι υπάρχει μία άνεση και μία οικειότητα, η οποία μέχρι ένα σημείο είναι πολύ όμορφη, είναι ένα στοιχείο της δουλειάς που εκτιμάς, υπάρχουν και κόκκινες γραμμές, που ξεπερνιούνται τα όρια.

Αυτή τη στιγμή δεν έχω ανάγκη να κρύψω κάτι. Μπορεί να υπάρχουν περίοδους στη ζωή μου που θέλω να κρύψω κάτι. Όσο περνάνε τα χρόνια τόσο πιο εύκολα είμαι ΟΚ το να εκθέτω και μέρος της ζωής μου. Στην αρχή είσαι λίγο σφιγμένος και λες τι συμβαίνει σε αυτόν τον κόσμο που έχω μπει.

Η χαμένη ιδιωτικότητα

Μια φορά με είχε βγάλει ένα παιδί φωτογραφία με το κινητό του στην Αιόλου με την τότε σύντροφό μου. Την έδωσε στη μητέρα του και εκείνη την πήγε σε ένα περιοδικό και είπε τη θέλετε;

Μου έχει τύχει στο παρελθόν να συμβεί αυτό μπροστά μου που δεν το κατανοώ. Νιώθω ότι είναι κάποιος ηδονοβλεψίας που χτυπάει στο παράθυρό μου και μου λέει: γεια σου, είμαι εδώ, σε κοιτάω.

Είναι τόσο spooky αυτό το πράγμα, οπότε δεν καταλαβαίνω γιατί το συγκεκριμένο κομμάτι φωτογράφισης είναι ακριβώς δουλειά. Ναι, είναι δουλειά επειδή κάποιος πληρώνεται από κάποιον εκδότη ή εργοδότη για να τραβήξει κάποιες φωτογραφίες. Αλλά με το να βλέπεις κάποιους ανθρώπους αναγνωρίσιμους και να τους απαθανατίζεις στον δρόμο, έτσι χάνεται οποιαδήποτε ιδιωτικότητα».