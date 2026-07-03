Σπύρος Μαρτίκας για γυναίκες: «Θέλω να υπάρχει σεβασμός, καλό σεξ και επικοινωνία με αντίληψη»

Ο Σπύρος Μαρτίκας παραδέχτηκε πως φέτος το καλοκαίρι είναι… σόλο καριέρα και ξεκαθάρισε πως θέλει να βρει μια γυναίκα που θα τον σέβεται και θα τη σέβεται, να κάνουν καλό κρεβάτι και να μπορούν να επικοινωνούν!

«Αυτή την περίοδο είμαι ελεύθερος και αφοσιωμένος σε αυτό που δημιουργώ στη Σαλαμίνα. Αν σταθώ ευλογημένος και τυχερός να βρω τον άνθρωπο εκείνο που θα μου κεντρίσει το ενδιαφέρον να προχωρήσω σε κάτι πιο σοβαρό, δεν είμαι αρνητικός. Δεν ζητάω πολλά από μία γυναίκα, δεν έχω πολλές απαιτήσεις. Σαφώς η εμφάνιση δημιουργεί την πρώτη εντύπωση, αλλά σημασία έχει ο σεβασμός, το καλό σεξ, γιατί είναι και η σύνδεση και μία επικοινωνία με αντίληψη», είπε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star».

«Δίπλα της χωρίς να υπάρχω δίπλα της»

Ο επιχειρηματίας αναφέρθηκε επίσης και στην πρώην σύντροφό του, Βρισηίδα Ανδριώτου για την οποία μίλησε με τα καλύτερα λόγια. «Θέλω να είναι πάντα ευτυχισμένη και θα είμαι πάντα δίπλα της να τη στηρίζω, χωρίς να υπάρχω δίπλα της».