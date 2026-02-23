Σπύρος Μπιμπίλας: «Δεν έχω πρόβλημα οικονομικό - Φρόντισα για να περνάω ωραία στο γήρας»

Για τους έρωτες της ζωής του, το μυστικό του να διατηρείται νέος, μα και το πώς βλέπει τον εαυτό του στα γεράματα μίλησε ο Σπύρος Μπιμπίλας στο περιοδικό ΟΚ. «Είμαι πάρα πολύ ευαίσθητος συναισθηματικά. Μόνο πληγώνομαι από έρωτες. Επειδή είμαι πολύ του δοσίματος και πολύ της μονογαμικότητας, λάθος μάλλον είναι αυτό, αλλά τέλος πάντων, έτσι είμαι εγώ. Έχω στεναχωρηθεί από τους έρωτες. Είχα τέσσερις μεγάλους έρωτες. Οι δύο μου έχουν μείνει σαν οικογένεια. Λατρευόμαστε. Με τους άλλους δύο χαθήκαμε. Γιατί έτσι ήρθαν τα πράγματα.

Για το τελευταίο που βγήκε λίγο στο φως με τον ανεκπλήρωτο έρωτα, θα πω το εξής: ναι, όταν αγαπάς πάρα πολύ έναν άνθρωπο και δεν κάθεται αυτή η σχέση, είσαι πολύ πληγωμένος. Και για αυτό δεν θέλω τίποτα πια. Την ηρεμία μου μόνο. Δεν είναι υπέρ του γάμου. Το μόνο πράγμα που με κάνει να πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει είναι το σύμφωνο συμβίωσης και η τελετή σύνδεσης με την έννοια του γάμου, για τα κληρονομικά.

«Ως εδώ και η εκμετάλλευση και η αυτοθυσία»

«Δεν θέλω να ξαναβάλω υποψηφιότητα για βουλευτής, γιατί βλέπω τη διάλυση και δεν θέλω να συμμετέχω σε αυτό το παιχνίδι. Επίσης, δεν θα ξαναβάλω στο Σωματείο Ηθοποιών, παρότι επί 40 χρόνια βγαίνω και σχεδόν πρώτος πάντα. Θα είμαι μόνο στο ΤΑΣΕΗ. Εκεί θα βάλω, γιατί μου αρέσει να βοηθάω φιλανθρωπικά μέσα από το χώρο αυτό, του Ταμείου Αλληλοβοηθείας, τους ανήμπορους ηθοποιούς που είναι άπειροι πια.

Θα αποτραβηχτώ, θα γράψω τα βιβλία μου, θα περάσω υπέροχα την υπόλοιπη ζωή μου, γιατί εγώ φρόντισα για να περνάω ωραία στο γήρας. Δεν έχω πρόβλημα, οικονομικό. Έχω βοηθήσει πάρα πολύ, πάρα πολλούς ανθρώπους. Αμφιβάλλω αν υπάρχει άλλος, ο οποίος σε έχει μοιράσει τόσα πολλά λεφτά στον κλάδο του. Αλλά είπα: ως εδώ! Και η εκμετάλλευση ως εδώ. Και η αυτοθυσία ως εδώ».

Το μυστικό της νεότητας

«Κλείνω τα 70 τώρα πια. Δεν μου φαίνεται καθόλου γιατί έχω φροντίσει γι’ αυτό. Όχι, δεν έχω τραβηχτεί. Έχω φροντίσει με χιλιάδες τρόπους. Δηλαδή, μη καπνίζοντας, μη πίνοντας. Κάνοντας γυμναστική, κάνοντας θαλάσσια μπάνια το χειμώνα».