Σπύρος Μπιμπίλας για Στέφανο Ληναίο: Γιατί ανακοινώθηκε ο θάνατός του με 4 μέρες καθυστέρηση

Ο Σπύρος Μπιμπίλας αποχαιρετά τον αγαπημένο του συνάδελφο και φίλο, Στέφανο Ληναίο που τον στήριξε πολύ όσο ήταν πρόεδρος του ΣΕΗ και -με ανάρτησή του στο Facebook- εξηγεί γιατί ο θάνατος του ηθοποιού ανακοινώθηκε με 4 μέρες καθυστέρηση. «Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε την αποχώρηση από την ζωή του σπουδαίου μας συνανθρώπου και συναδέλφου Στέφανου Ληναίου που υπήρξε εμβληματική μορφή του αγώνα για την δημοκρατία, για τα δικαιώματα των ηθοποιών μέσα από σπουδαία συνδικαλιστική δράση ενώ ταυτόχρονα διέγραψε σπουδαία πορεία στο θέατρο και ως πρωταγωνιστής και ως δίκαιος θιασάρχης αφήνοντας το στίγμα του και στον ελληνικό κινηματογράφο και στην τηλεόραση.

Σεβόμενοι την επιθυμία του ίδιου και της σπουδαίας οικογένειας που δημιούργησε ανακοινώνουμε τον θάνατό του 4 μέρες μετά την ημέρα της αποχώρησης του.

«Ο πολιτισμός μας σου οφείλει πολλά»

Του οφείλουμε όλοι ένα τεράστιο ευχαριστώ για τους αγώνες του για τα δίκαια του λαού, για το ήθος που μας κληρονόμησε, για την πορεία του και τα μηνύματα ζωής που μας έδωσε από τον αγώνα του μέσα από την τέχνη του που με πάθος υπηρέτησε ενάντια στην δικτατορία, για το ωραίο θεατρο ΑΛΦΑ που δημιούργησε μαζί με την Έλλη Φωτίου, για την αγάπη του για όλους εμάς τους νεότερους.

Προσωπικά τον ευχαριστώ γιατί με εμψύχωνε σε όλη την διάρκεια που υπήρξα πρόεδρος του ΣΕΗ και με στήριξε με την αγάπη του. Καλό σου ταξίδι αγαπημένε μας συνάδελφε, συνοδοιπόρε… Ο πολιτισμός μας σου οφείλει πολλά. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια σου», αναφέρει στην ανάρτησή του.