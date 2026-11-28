Τα πόδια της άρχισαν να τρέμουν και πριν προλάβει να συνειδητοποιήσει τη μεγάλη αλλαγή στο σπίτι της, βρέθηκε στην αγκαλιά του Σπύρου Σούλη. Η αποκάλυψη που περίμενε με τόση ανυπομονησία η κυρία Γεωργία εξελίχθηκε σε μια στιγμή αγωνίας στο δεύτερο επεισόδιο του «Extreme Makeover: Home Edition».

Το βράδυ της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου, μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1, ο αρχιτέκτονας και διακοσμητής παρουσίασε το αποτέλεσμα της ανακαίνισης ενός σπιτιού στο Μενίδι, με στόχο να προσφέρει καλύτερες συνθήκες διαβίωσης σε μια μητέρα και τον 15χρονο γιο της.

Η Γεωργία Δέδε και ο 15χρονος γιος της, Άγγελος, ζούσαν σε ένα σπίτι που εκείνη είχε κληρονομήσει από τη γιαγιά της. Οι δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, αλλά και μια σοβαρή απώλεια που είχαν βιώσει τα προηγούμενα χρόνια, έκαναν την ανάγκη για μια νέα αρχή ακόμη μεγαλύτερη.

Η εικόνα του σπιτιού, που δεν θύμιζε σε τίποτα εκείνο που γνώριζε μέχρι πρότινος η κυρία Γεωργία, την έκανε να λυγίσει.

«Αντικρίζω το νέο μου σπίτι και τα πόδια μου τρέμουν», ανέφερε η ίδια.

Η στιγμή που αιφνιδίασε τον Σπύρο Σούλη

«Θα λιποθυμήσω… Δεν είμαι καλά», πρόλαβε να πει η γυναίκα στον παρουσιαστή, προτού χάσει στιγμιαία τις αισθήσεις της. Ο Σπύρος Σούλης αντέδρασε αμέσως, κρατώντας τη σφιχτά στην αγκαλιά του για να μην πέσει στο έδαφος.

Ο ίδιος περιέγραψε στη συνέχεια στην κάμερα της εκπομπής τα δευτερόλεπτα εκείνα, κατά τα οποία αντιλήφθηκε ότι η γυναίκα δεν αισθανόταν καλά.

«Όταν κατάλαβα ότι η Γεωργία δεν είναι καλά, την κράτησα σφιχτά και ένιωσα όλο το βάρος της. Έπεφτε και δεν το πίστευα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ευτυχώς, η αγωνία δεν κράτησε πολύ. Αφού της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, η κυρία Γεωργία συνήλθε και μπόρεσε να συνεχίσει την περιήγηση στο ανακαινισμένο σπίτι της.

Μαζί με τον 15χρονο γιο της ανακάλυπταν πλέον τη μία αλλαγή μετά την άλλη, με τη συγκίνηση να τους συνοδεύει σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού όπου θα ξεκινούσαν τη νέα τους καθημερινότητα.