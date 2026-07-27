Σπύρος Ζορμπάς: Ποιο είναι το 16χρονο ταλέντο του Ολυμπιακού που εντόπισε και έκανε δικό της η Μίλαν

Η Μίλαν συνεχίζει να επενδύει σε νεαρούς ποδοσφαιριστές με μεγάλες προοπτικές και αυτή τη φορά στράφηκε στην ακαδημία του Ολυμπιακού, αποκτώντας τον 16χρονο Σπύρο (Σπυρίδωνα Πέτρο) Ζορμπά.

Ο νεαρός στόπερ, γεννημένος στις 6 Μαΐου 2010, θεωρείται ένα από τα πιο ελπιδοφόρα πρότζεκτ των «ερυθρόλευκων» και η μετακίνησή του στο Μιλάνο αποτελεί ακόμη μία επιβεβαίωση της δουλειάς που γίνεται στις ακαδημίες του συλλόγου.

Το προφίλ του παίκτη και η αντίληψη των ακαδημιών

Ο Ζορμπάς αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός και ξεχωρίζει για τα εξαιρετικά σωματικά του προσόντα. Με ύψος 1,90 μέτρα, διαθέτει επιβλητική παρουσία, κυριαρχεί στις εναέριες μονομαχίες και μπορεί να ανταποκριθεί τόσο στο αμυντικό όσο και στο επιθετικό τρανζίσιον στις στατικές φάσεις. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, παρουσιάζει ωριμότητα στο παιχνίδι του και χαρακτηρίζεται από ψυχραιμία όταν έχει την μπάλα στα πόδια.

Οι άνθρωποι που τον παρακολούθησαν στις ακαδημίες του Ολυμπιακού κάνουν λόγο για έναν σύγχρονο στόπερ, με καλή πρώτη πάσα, σωστές τοποθετήσεις και ικανότητα να «χτίζει» το παιχνίδι από την άμυνα. Εκτός από τη δύναμη και το ύψος του, ξεχωρίζει για την αντίληψη των φάσεων, την ηρεμία υπό πίεση και τη διάθεση να αγωνιστεί με την μπάλα στα πόδια, στοιχεία που αναζητούν πλέον οι κορυφαίοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι στους κεντρικούς αμυντικούς.

Σύμφωνα με τα ιταλικά δημοσιεύματα, ο νεαρός Έλληνας αμυντικός θα ενταχθεί αρχικά στην ομάδα Κ17 της Μίλαν, όπου θα συνεχίσει την ποδοσφαιρική του εξέλιξη, με στόχο να ακολουθήσει την πορεία αρκετών ταλαντούχων παικτών που πέρασαν από τις ακαδημίες του συλλόγου πριν φτάσουν στην πρώτη ομάδα.

Η συγκεκριμένη μεταγραφή, αποτελεί μία από τις πολλές «αποδείξεις», όπως τους Μουζακίτη, Κωστούλα, Παπακανέλλο, Μπακούλα, ότι η «συνταγή» στις ακαδημίες των Πειραιωτών είναι ικανή να φτιάξει «πιάτα με αστέρι Μισελέν».