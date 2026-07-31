Σρι Λάνκα: Θανατική ποινή σε πρώην αρχηγό της αστυνομίας και πρώην γραμματέα του υπουργείου Άμυνας

Τη θανατική ποινή αποφάσισε το Τριμελές Ειδικό Δικαστήριο της Σρι Λάνκα σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου, για τον πρώην αρχηγό της αστυνομίας, Πουτζίθ Τζαγιασουντάρα, 66 ετών και τον πρώην γραμματέα του υπουργείου Άμυνας Χεμασίρι Φερνάντο, 76 ετών.

Οι δύο άνδρες δικάζονταν για σωρεία κατηγοριών όσον αφορά τη μη αποτροπή των πολύνεκρων βομβιστικών επιθέσεων που είχαν πραγματοποιηθεί ανήμερα το Πάσχα το 2019. Μεταξύ των κατηγοριών για την αδυναμία τους να αποτρέψουν τις επιθέσεις παρά τις προειδοποιήσεις που είχαν από τις υπηρεσίες πληροφοριών, είναι η εγκληματική παράλειψη καθήκοντος, η δολοφονία και η απόπειρα δολοφονίας, για τις οποίες το δικαστήριο τους βρήκε ένοχους.

Σημειώνεται ότι πρωτοδίκως και οι δύο κατηγορούμενοι είχαν αθωωθεί, όμως το κράτος άσκησε έφεση σε εκείνη την απόφαση, ενώ ακόμη μπορούν να ασκήσουν έφεση προσφεύγοντας στο Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας.

Οι εισαγγελείς είπαν στο δικαστήριο ότι η «αμέλεια» που επέδειξαν ισοδυναμεί με «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας». Από τη μεριά τους, οι δύο αξιωματούχοι, καταθέτοντας σε μια κοινοβουλευτική επιτροπή, είπαν ότι ο πρόεδρος της χώρας Μαϊθριπάλα Σιρισένα δεν τήρησε τα πρωτόκολλα που είχαν καθοριστεί για την εκτίμηση της απειλής στην εσωτερική ασφάλεια πριν από τις επιθέσεις. Ισχυρίστηκαν ότι ο Σιρισένα, που ήταν ταυτόχρονα υπουργός Άμυνας και υπουργός Δημόσιας Τάξεης, δεν αντιμετώπισε τις απειλές με τη δέουσα σοβαρότητα.

Στις φυλακές της Σρι Λάνκα κρατούνται σήμερα περίπου 800 θανατοποινίτες, οι ποινές των οποίων συνήθως μετατρέπονται σε ισόβια.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ