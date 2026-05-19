Επιχειρήσεις Ασφαλιστικές Εταιρίες

Στα 1,593 δισ. ευρώ η ασφαλιστική παραγωγή Α τριμήνου, η μεγαλύτερη των τελευταίων 15 ετών

Από τι ευνοήθηκε η άνοδος της παραγωγής της ασφαλιστικής αγοράς.

Το ισχυρότερο α’ τρίμηνο των τελευταίων 15 ετών κατέγραψε η ασφαλιστική αγορά. Η συνολική παραγωγή Ιανουαρίου-Μαρτίου διαμορφώθηκε στα 1,593 δισ. ευρώ με αύξηση 16,1%.

Καθοριστικός παράγοντας της διψήφιας αύξησης ήταν η εκτίναξη των ασφαλίσεων με επενδύσεις, των γνωστών unit linked στον κλάδο Ζωής που διαμορφώθηκαν στα 382,8 εκατ. ευρώ με άνοδο 55%.

Το σύνολο των ασφαλίσεων Ζωής διαμορφώθηκαν στα 778,778 εκατ. ευρώ με άνοδο 27,2%. Οι ασφαλίσεις κατά ζημιών ανήλθαν στα 814,4 εκατ. ευρώ με άνοδο 7,1% . Απ’ την παραγωγή αυτή τα 207,6 εκατ. ευρώ ήταν αστικές ευθύνες αυτοκινήτου με αύξηση 5%, τα 124 εκατ. ευρώ ήταν ασφαλίσεις πυρός και φυσικών καταστροφών με αύξηση 8% και οι Γενικές Αστικές Ευθύνες ανήλθαν στα 52,617 εκατ. ευρώ με άνοδο 5,1%.

Η άνοδος της παραγωγής της ασφαλιστικής αγοράς ευνοήθηκε και από τις αυξήσεις στις πωλήσεις νέων ενυπόθηκων ακινήτων που ασφαλίζονται όλα και από τις υποχρεωτικές καλύψεις επιχειρήσεων έναντι φυσικών καταστροφών ενώ η ανοδική τάση στις πωλήσεις αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών ευνόησαν την αγορά.

