«Στα 16 μου έχτισα επιχείρηση από έναν τηλεφωνικό θάλαμο»: Η απίθανη ιστορία του Ρίτσαρντ Μπράνσον

Το 1968 παράτησε το σχολείο για να ιδρύσει την πρώτη του επιχείρηση σε ηλικία μόλις 16 ετών, με το περιοδικό «Student», δηλαδή «Μαθητής»! Τον Μάρτιο του 2000 χρίστηκε ιππότης στα Ανάκτορα του Μπάκινγχαμ για τις «υπηρεσίες του στην επιχειρηματικότητα». Το 2007 συμπεριλήφθηκε στη λίστα του αμερικανικού περιοδικού Time με τους 100 ανθρώπους που έχουν τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο. Στις 11 Ιουλίου 2021 ταξίδεψε ως επιβάτης στο «Unity 22 Mission», στην άκρη του διαστήματος, σε μια υποτροχιακή δοκιμαστική πτήση για την εταιρεία διαστημικών πτήσεων Virgin Galactic.

Ο 76χρονος Βρετανός επιχειρηματίας, επενδυτής και φιλάνθρωπος, Σερ Ρίτσαρντ Μπράνσον, γνωστός κυρίως ως ιδρυτής του Virgin Group, συνομιλεί πολλές φορές με το κοινό του, μέσα από τα social media. Αυτό έκανε και πριν από μερικές ημέρες, με μια διάθεση αναπόλησης και νοσταλγίας. «Όταν ήμουν 16, έχτισα μια επιχείρηση μέσα από έναν τηλεφωνικό θάλαμο», πληκτρολόγησε στη σελίδα του στο Facebook κι άρχισε να ξεδιπλώνει την αρχή της ιστορίας του…

«Το μόνο που είχα ήταν ένας τηλεφωνικός θάλαμος»

«Δεν είχα υπολογιστές, internet ή smartphones. Επίσης δεν είχα δίκτυο. Δεν είχα χρηματοδότηση. Και για να είμαι ειλικρινής, δεν είχα ιδέα τι έκανα!

Το μόνο που είχα ήταν ένας τηλεφωνικός θάλαμος, ένας τηλεφωνικός κατάλογος και μια μεγάλη ιδέα. Ήθελα να ξεκινήσω ένα περιοδικό πολιτισμού νέων ώστε οι νέοι να καταλάβουν καλύτερα τι συμβαίνει στον κόσμο και να έχουν ένα ασφαλές μέρος για να μάθουν για θέματα για τα οποία κανείς δεν μιλούσε εκείνη την εποχή - όπως η έκτρωση ή η εύρεση κοινότητας ως ομοφυλόφιλος.

Το πρόβλημα ήταν ότι κανείς δεν ήξερε ποιοι ήμασταν. Δεν είχαμε διαφημιζόμενους, γραφείο, χορηγούς και σίγουρα καμία αξιοπιστία».

Αυτό όμως δεν αποτέλεσε εμπόδιο για τον άνθρωπο που από το 1968 και μετά δεν έχει πάψει στιγμή να ιδρύει νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται μεταξύ αεροσκαφών, αερόστατων, μουσικής, ξενοδοχείων, οίνου, ακόμα και διαστημικών λεωφορείων. Έτσι μεταξύ άλλων:

Το 1970 ίδρυσε μια δισκογραφική επιχείρηση που λειτουργούσε με ταχυδρομικές παραγγελίες, αφού ακόμα δεν ήταν σε θέση να ανοίξει φυσικά καταστήματα.

Το 1972 ανέπτυξε μια αλυσίδα δισκοπωλείων, τη Virgin Records - αργότερα γνωστή ως Virgin Megastores.

To 1984 δημιούργησε την αεροπορική εταιρεία Virgin Atlantic.

Το 1997 ίδρυσε τον όμιλο Virgin Rail για να υποβάλει προσφορά για franchises επιβατικών σιδηροδρόμων κατά τη διάρκεια της ιδιωτικοποίησης της British Rail. Η Virgin Trains λειτούργησε το ίδιο έτος και ολοκλήρωσε τον κύκλο της το 2018.

Το 2004, «ταξίδεψε» στ’ αστέρια! Ίδρυσε την εταιρεία διαστημικών πτήσεων Virgin Galactic, με έδρα το Mojave Air and Space Port στην Καλιφόρνια, γνωστή για το υποτροχιακό διαστημικό αεροπλάνο SpaceShipTwo που σχεδιάστηκε για διαστημικό τουρισμό!

Κι όλ’ αυτά, γιατί όπως διευκρινίζει στην ανάρτησή του, δεν είχε τίποτα να χάσει όταν έκανε το πρώτο του βήμα, για το περιοδικό Student, έχοντας ως κυριότερα προσόντα την αποφασιστικότητά του, την επιμονή και την μπόλικη αυτοπεποίθησή του…

Οι απορρίψεις και μετά, τα «ναι»

«Μην έχοντας τίποτα να χάσω, αποφάσισα να ανοίξω τον τηλεφωνικό κατάλογο και άρχισα να τηλεφωνώ σε ανθρώπους. Τηλεφωνούσα σε μεγάλες εταιρίες και ζητούσα να μιλήσω στον υπεύθυνο της διαφήμισης. Όταν απαντούσαν, έβαζα τα δυνατά μου για να ακουστώ πολύ πιο έμπειρος από ό,τι ήμουν.

«Ενδιαφέρεστε να προσεγγίσετε τους νέους με τη μεγαλύτερη επιρροή στη Βρετανία;»

«Οι ανταγωνιστές σας διαφημίζονται ήδη μαζί μας»

«Αυτό θα είναι το μεγαλύτερο περιοδικό νέων στη χώρα»

Κλήση με την κλήση, απόρριψη στην απόρριψη, κάτι άρχισε να συμβαίνει. Μερικοί άνθρωποι είπαν «ναι». Μετά ακόμα περισσότεροι. Πίστευα με δυσκολία αυτό που συνέβαινε. Τελικά, είχαμε αρκετούς διαφημιζόμενους για να τυπώσουμε το πρώτο τεύχος.

Αυτό το μικρό περιοδικό συνέχισε να παίρνει συνέντευξη από ανθρώπους σαν τον Mick Jagger και τον John Lennon και μου δίδαξε ένα από τα πιο πολύτιμα μαθήματα της ζωής μου: Δεν χρειάζεται να σκεφτείς τα πάντα για να ξεκινήσεις. Χρειάζεσαι μόνο λίγη επιμονή, πολλή αυτοπεποίθηση και την ώθηση να κρατήσεις τις υποσχέσεις που έδωσες (ειδικά όταν είναι λίγο φιλόδοξες!)».

Τόσο φιλόδοξες όσο και το όνομα που έχει γράψει με χρυσά γράμματα στην ιστορία της επιχειρηματικότητας. Ο άνθρωπος που φημίζεται για το ριψοκίνδυνο επιχειρηματικό του στυλ, τις εντυπωσιακές δημόσιες εμφανίσεις του και τη διάθεσή του για περιπέτεια, φροντίζει να συνδυάζει δράση και φιλανθρωπία, αφού έχει συμμετάσχει ενεργά σε πρωτοβουλίες για την κλιματική αλλαγή, αλλά και την παγκόσμια ειρήνη μέσω οργανισμών όπως το «The Elders».

Έναν διεθνή οργανισμό που ιδρύθηκε το 2007 με πρωτοβουλία του Νέλσον Μαντέλα, ο οποίος απαρτίζεται από πρώην ηγέτες κρατών και σημαντικές προσωπικότητες που εργάζονται για την προώθηση της ειρήνης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της επίλυσης συγκρούσεων.