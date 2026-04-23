Στα 300 ευρώ το επίδομα συνταξιούχων - Ποιοι το παίρνουν, τα νέα όρια και τι αλλάζει στις αυξήσεις

Σημαντική ενίσχυση για εκατομμύρια συνταξιούχους φέρνει το νέο πακέτο μέτρων της κυβέρνησης, καθώς το ετήσιο επίδομα που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο αυξάνεται στα 300 ευρώ, από 250 ευρώ που ίσχυε έως σήμερα, ενώ ταυτόχρονα διευρύνονται αισθητά τα κριτήρια ένταξης.

Η παρέμβαση αφορά κυρίως συνταξιούχους άνω των 65 ετών, αλλά και δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων και προνοιακών παροχών του ΟΠΕΚΑ, με στόχο την ενίσχυση των εισοδημάτων απέναντι στις συνεχιζόμενες πιέσεις από την ακρίβεια. Η αύξηση του επιδόματος συνοδεύεται από σημαντική διεύρυνση της «δεξαμενής» των δικαιούχων. Υπολογίζεται ότι περίπου 420.000 επιπλέον συνταξιούχοι εντάσσονται στο μέτρο, ανεβάζοντας το σύνολο των ωφελούμενων σε περίπου 1,87 εκατομμύρια.

Από αυτούς, περίπου 1,6 εκατομμύρια είναι συνταξιούχοι, έναντι 1,2 εκατομμυρίων που είχαν λάβει την ενίσχυση την προηγούμενη χρονιά. Συνολικά, εκτιμάται ότι σχεδόν το 85% των συνταξιούχων θα λάβει την ενίσχυση.

Το δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης προσεγγίζει τα 200 εκατ. ευρώ, αποτελώντας τη μεγαλύτερη επιμέρους δράση στο πακέτο στήριξης.

Τα νέα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια



Η αύξηση των δικαιούχων προκύπτει από την αναπροσαρμογή των κριτηρίων:

Για άγαμους ή χήρους συνταξιούχους, το ετήσιο εισόδημα αυξάνεται στις 25.000 ευρώ (από 14.000 ευρώ), ενώ το όριο ακίνητης περιουσίας διαμορφώνεται στις 300.000 ευρώ (από 200.000 ευρώ).

Για έγγαμους ή συνταξιούχους με σύμφωνο συμβίωσης, το οικογενειακό εισόδημα ανεβαίνει στις 35.000 ευρώ (από 26.000 ευρώ), με το όριο περιουσίας να φτάνει τις 400.000 ευρώ (από 300.000 ευρώ).

Ως φορολογητέο εισόδημα λαμβάνονται υπόψη όλες οι συντάξεις (κύριες και επικουρικές), μετά τις νόμιμες κρατήσεις, όπως η εισφορά υγείας 6% και η ΕΑΣ.

Πώς «μεταφράζονται» τα όρια σε μηνιαία εισοδήματα



Με βάση τα νέα δεδομένα, το επίδομα καλύπτει ζευγάρια συνταξιούχων με συνολικό μηνιαίο εισόδημα έως περίπου 2.916 ευρώ και με μεμονωμένους συνταξιούχους με εισόδημα έως περίπου 2.083 ευρώ μικτά.

Κατ' επέκταση η εφαρμογή των νέων ορίων οδηγεί σε αισθητή διεύρυνση των δικαιούχων. Για παράδειγμα ζευγάρι με συντάξεις 1.600 και 1.000 ευρώ θα λάβει συνολικά 600 ευρώ και μεμονωμένος συνταξιούχος με 1.600 ευρώ από σύνταξη και 400 ευρώ από ενοίκιο θα λάβει 300 ευρώ.

Σε περιπτώσεις όπου το εισόδημα του ενός συζύγου υπερβαίνει τα όρια, το επίδομα μπορεί να καταβληθεί μόνο στον έναν, εφόσον το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά το όριο των 35.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι για περίπου 300.000 δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών, το επίδομα καταβάλλεται χωρίς ηλικιακά ή εισοδηματικά κριτήρια, διατηρώντας τον κοινωνικό χαρακτήρα της ενίσχυσης.

Νέες αυξήσεις συντάξεων το 2027



Παράλληλα, δρομολογείται και νέα αύξηση στις κύριες συντάξεις για το 2027, η οποία εκτιμάται στο 2,6%, έναντι αρχικής πρόβλεψης για 2,4%. Το σχετικό κονδύλι προσεγγίζει τα 700 εκατ. ευρώ, με την καταβολή να αναμένεται τον Δεκέμβριο. Σημαντική αλλαγή αποτελεί και η πλήρης κατάργηση του συμψηφισμού με την προσωπική διαφορά από το ίδιο έτος. Αυτό σημαίνει ότι οι συνταξιούχοι θα δουν πλέον στο ακέραιο τις αυξήσεις που δικαιούνται, χωρίς «φίλτρα» και περιορισμούς.