Στα 96 της απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια - Η συγκινητική ιστορία επιμονής της Neova Antonak

Ιστορία έγραψε στο Ελληνικό Προξενείο στο Σικάγο η Neova Antonak, η οποία σε ηλικία 96 ετών έδωσε τον όρκο πολιτογράφησης και έγινε επίσημα πολίτης της Ελλάδας, καταγράφοντας τη δική της ξεχωριστή θέση ως η γηραιότερη αιτούσα που ολοκλήρωσε επιτυχώς τη διαδικασία, σύμφωνα με το Greek Reporter.

Η εικόνα της, να σηκώνει το χέρι μπροστά στις προξενικές αρχές και να ορκίζεται, δεν αποτύπωσε μόνο μια προσωπική δικαίωση, αλλά και μια βαθύτερη συμβολική στιγμή για τον ελληνισμό της διασποράς. Η περίπτωσή της συμπυκνώνει σχεδόν έναν αιώνα μνήμης, οικογενειακής συνέχειας και δεσμού με την ελληνική ταυτότητα, αναδεικνύοντας πως η αίσθηση του «ανήκειν» δεν σβήνει με τα χρόνια.

Πίσω όμως από τη συγκινητική αυτή ιστορία, αναδεικνύεται και μια λιγότερο φωτεινή πραγματικότητα: για χιλιάδες ανθρώπους της ελληνικής ομογένειας, η απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας παραμένει μια μακρά και συχνά εξαντλητική διαδικασία.

Ελληνική ιθαγένεια και γραφειοκρατία - Γιατί δεν είναι και τόσο εύκολο να ορκιστείς

Αν και η Ελλάδα ακολουθεί την αρχή του jus sanguinis (δικαίωμα του αίματος), σύμφωνα με την οποία το παιδί Έλληνα γονέα θεωρείται εκ γενετής Έλληνας, η επίσημη αναγνώριση αυτού του δικαιώματος αποδεικνύεται στην πράξη εξαιρετικά δύσκολη. Για πολλούς ομογενείς δεύτερης, τρίτης και τέταρτης γενιάς σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Αυστραλία, η διαδικασία συνοδεύεται από χρονοβόρα γραφειοκρατία, καθυστερήσεις και διοικητικά εμπόδια που συχνά διαρκούν χρόνια.

Παρά τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού από την ελληνική πλευρά, όπως η ενίσχυση των δεσμών με τη διασπορά και η ανάπτυξη νέων πρωτοβουλιών συμμετοχής, το βασικό σύστημα απονομής ιθαγένειας συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από αργούς ρυθμούς και δυσκαμψία. Εκπρόσωποι της ομογένειας προειδοποιούν ότι αυτή η κατάσταση λειτουργεί αποτρεπτικά ιδίως για τις νεότερες γενιές, που δεν διαθέτουν πάντα την υπομονή ή την επιμονή προηγούμενων δεκαετιών για να αντέξουν μια τόσο μακρά διοικητική δοκιμασία.

Μέσα σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, η επιτυχία της 96χρονης κ. Antonak αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Δεν πρόκειται μόνο για μια προσωπική κατάκτηση, αλλά για ένα μήνυμα επιμονής και σύνδεσης με τις ρίζες. Η δική της διαδρομή δείχνει ότι, ακόμη και απέναντι σε ένα απαιτητικό και συχνά αποθαρρυντικό σύστημα, η επιθυμία για επίσημη αναγνώριση της ταυτότητας μπορεί να παραμείνει ισχυρή μέχρι το τέλος.