Στα άκρα η κόντρα ΠΑΣΟΚ - ΕΛΑΣ: «Πείτε μας ποιος σας χρηματοδοτεί» - Επίθεση για τα κομματικά χρέη

Νέος γύρος πολιτικής αντιπαράθεσης ξεκίνησε ανάμεσα στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή το ζήτημα των κομματικών χρεών και την πρόσφατη ανάρτηση της ΕΛ.Α.Σ. σχετικά με τις οικονομικές υποχρεώσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε από δημοσίευση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία αναφερόταν ότι οι συνολικές οφειλές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ανέρχονται σε 1,16 δισ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος των χρεών να αφορά τραπεζικό δανεισμό.

Σύμφωνα με την ΕΛ.Α.Σ., «οι οφειλές της ΝΔ κατέγραψαν σε ετήσια βάση αύξηση 60,2 εκατ. ευρώ και πλέον ανέρχονται συνολικά σε 602,14 εκατ. ευρώ», ενώ, όπως σημείωνε, οι οφειλές του ΠΑΣΟΚ «αυξήθηκαν σε 565,14 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 60,7 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου έτους».

Η απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη

Η ανακοίνωση προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη, η οποία εξαπέλυσε σκληρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει δημιουργήσει «ιδιωτικής χρήσης κόμμα», το οποίο, όπως ανέφερε, χρηματοδοτείται «με αδιευκρίνιστους πόρους».

Παράλληλα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνισε ότι τα δικά του χρέη είναι ρυθμισμένα και εξυπηρετούνται κανονικά μέσω της κρατικής χρηματοδότησης, επισημαίνοντας πως «από το 2010 και μετά, δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ δάνειο από πουθενά».

Το ΠΑΣΟΚ ανέβασε περαιτέρω τους τόνους, επαναφέροντας στο προσκήνιο ζητήματα που αφορούν την περίοδο κατά την οποία ο Αλέξης Τσίπρας ηγείτο του ΣΥΡΙΖΑ. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη χρεοκοπία των κομματικών μέσων ενημέρωσης του κόμματος, ενώ ζήτησε εξηγήσεις και για τα «διπλά βιβλία» που, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, είχε καταγγείλει στο παρελθόν ο Στέφανος Κασσελάκης.

Την ίδια στιγμή, η Χαριλάου Τρικούπη κάλεσε τον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης να δώσει απαντήσεις για τη χρηματοδότηση του νέου πολιτικού φορέα, μεταφέροντας τη δημόσια συζήτηση από τα κομματικά δάνεια του παρελθόντος στη σημερινή οικονομική λειτουργία της ΕΛ.Α.Σ.

Στο 1,16 δισ. € το «φέσι» από τα «δανεικά και αγύριστα» της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ



Νέο άλμα σημείωσαν τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ το 2025, φτάνοντας συνολικά τα 1,16 δισ., με το συντριπτικό μέρος των οφειλών να είναι προς τις τράπεζες, την ώρα που υπόσχονται χρηστή… pic.twitter.com/f10THwTw5W — ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (@myelasgr) July 29, 2026

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Στο 1,16 δισ. € το «φέσι» από τα «δανεικά και αγύριστα» της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ.

Νέο άλμα σημείωσαν τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ το 2025, φτάνοντας συνολικά τα 1,16 δισ., με το συντριπτικό μέρος των οφειλών να είναι προς τις τράπεζες, την ώρα που υπόσχονται χρηστή διαχείριση των οικονομικών του κράτους, ενώ τολμούν να ασκούν κριτική και να αφήνουν υπόνοιες για τη χρηματοδότηση της ΕΛ.Α.Σ

Οι οφειλές της ΝΔ κατέγραψαν σε ετήσια βάση αύξηση 60,2 εκ. και πλέον ανέρχονται συνολικά σε 602,14 εκ. και του ΠΑΣΟΚ αυξήθηκαν σε 565,14 εκ., αυξημένες κατά 60,7 εκ. έναντι του προηγούμενου έτους. Με τα χρέη της ΝΔ προς τις τράπεζες να αγγίζουν τα 593 εκ. και του ΠΑΣΟΚ τα 559,8 εκ., τα κόμματα αυτά δεν χρωστάνε απλώς, ανήκουν στις τράπεζες. Το «μαγαζί» του Κυριάκου Μητσοτάκη που κουνά το δάχτυλο για μη κοστολογημένα μέτρα και απειλή της δημοσιονομικής ισορροπίας εάν δεν είναι αυτός στο τιμόνι της χώρας, θα είχε βάλει λουκέτο λόγω χρεών και ελλειμμάτων. Ο διαχειριστής του «success story» για τα δικά μας παιδιά είναι… γυμνός. Οι ειρωνείες για «λεφτόδεντρα» του επιστρέφονται, αφού μάλλον σε αυτά υπολογίζει σε ό,τι αφορά τα του οίκου του. Η σύγκριση εσόδων – υποχρεώσεων και προβλέψεων δε στον ισολογισμό της ΝΔ αποδεικνύει ότι πρόκειται περί «θαλασσοδανείων», που δεν θα αποπληρωθούν ποτέ, επιβεβαιώνοντας την κυνική παραδοχή του αντιπροέδρου της ΝΔ και υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη. Με περίσσια αλαζονείας και θράσους, την ώρα που για χιλιάδες πολίτες τα funds έχουν γίνει εφιάλτης απειλώντας τους με πλειστηριασμό του σπιτιού τους ο Γεωργιάδης δήλωνε ότι η ΝΔ θα εξακολουθήσει να παρασιτεί «στην υγειά των κορόιδων». Γιατί καμία τράπεζα δεν θα προχωρήσει σε κατάσχεση λογαριασμών και της καθόλου ευκαταφρόνητης κρατικής χρηματοδότησης της ΝΔ, ούτε απειλείται η περιουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αν απειλούνταν ίσως έδειχνε άλλη ευαισθησία και ο εξωδικαστικός μηχανισμός να λειτουργούσε όντως προς όφελος των χρεωμένων νοικοκυριών.

Η κυβέρνηση του «Μητσοτάκης ή χάος» αποδεικνύει με τον πιο χειροπιαστό τρόπο ότι αυτά τα δύο τελικά ταυτίζονται, συνοδευόμενα με διαφθορά, κατασπατάληση δημοσίων πόρων, εξυπηρέτηση ημετέρων εις βάρος της κοινωνίας, που απλώς πληρώνει το μάρμαρο».

Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ



«Είναι προφανές πλέον ότι το χρηματοδοτούμενο με αδιευκρίνιστους πόρους, ιδιωτικής χρήσης κόμμα του κ. Τσίπρα, έχει επιλέξει τον διμέτωπο αγώνα προσπαθώντας συνειδητά να διατηρήσει τον κ. Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία και τη Νέα Δημοκρατία στην διακυβέρνηση.

Την ημέρα που η Ελλάδα θρηνεί τρεις νεκρούς πυροσβέστες, το κόμμα με τους ολιγάρχες χορηγούς και τις καμπάνιες εκατομμυρίων, επέλεξε η μοναδική δημόσια ανακοίνωση του να είναι μια ευθεία επίθεση στο ΠΑΣΟΚ.

Καθαρές κουβέντες:

Κύριε Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ επί Φώφης Γεννηματά και Νίκου Ανδρουλάκη ρύθμισε τα χρέη του και τηρεί απαρέγκλιτα το πλαίσιο συμφωνίας καταβάλλοντας, κάθε χρόνο, μεγάλο μέρος της κρατικής του επιχορήγησης.

Από το 2010 και μετά, δεν έχει πάρει ούτε 1 ευρώ δάνειο από πουθενά.

Με την κρατική επιχορήγηση που του απομένει, αποπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις.

Δεν χρωστάει σε κανέναν ούτε 1 ευρώ.

Ώρα για τις δικές σας …καθαρές κουβέντες, που επί προεδρίας σας στον ΣΥΡΙΖΑ χρεοκοπήσατε τα κομματικά ΜΜΕ και ακόμα χρωστάτε στους εργαζόμενους της Αυγής και του ραδιοφωνικού σταθμού Στο Κόκκινο, τους οποίους πετάξατε σαν βαρίδια μαζί με τους πρώην συντρόφους σας.

Για τα διπλά βιβλία που σας κατηγορούσε ο διάδοχος σας στον ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, δεν θα απαντήσετε;

Το κόμμα ΕΛΑΣ κάνει την πιο ακριβή καμπάνια κόμματος αντιπολίτευσης με δαπάνες εκατομυρίων χωρίς κανείς να γνωρίζει πού βρέθηκαν τα λεφτά.

Κανάλια και εφημερίδες επιστρατεύονται να σας υμνούν.

Επιβάλατε μέχρι και απολύσεις δημοσιογράφων, που δεν ήταν της αρεσκείας σας.

Γιατί δεν απαντάτε ποιος σας χρηματοδοτεί; Τα στελέχη σας δηλώνουν πως τα πληρώνετε όλα από την τσέπη σας.

Είστε τόσο πλούσιος, κύριε Τσίπρα, που καλύπτετε τα έξοδα ενός κόμματος με εργαζόμενους, γραφεία, περιοδείες, ψηφιακές καμπάνιες, εκδηλώσεις με τηλεοπτική κάλυψη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ;

Εμείς επιλέξαμε να ρυθμίσουμε τις οφειλές που γεννήθηκαν σε άλλες εποχές και με άλλους όρους, παρά να χρωστάμε στους ολιγάρχες.

Και κάτι τελευταίο:

Πάει πολύ να αναφέρεται στο ΠΑΣΟΚ ως «κόμμα που ανήκει στις τράπεζες», ο άνθρωπος που ως Πρωθυπουργός μείωσε τη φορολογία στα μερίσματα και επέκτεινε τον χρονικό ορίζοντα απόσβεσης του αναβαλλόμενου φόρου ευνοώντας τις τράπεζες. Πολλώ δε μάλλον να μιλάτε εσείς που φέρατε στη χώρα τα funds, θεσμοθετήσατε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, καταργήσατε τον νόμο 3869/2010 για την προστασία της πρώτης κατοικίας, τροποποιήσατε τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας υπέρ των τραπεζών και δημιούργησατε το έδαφος για την πολιτική Μητσοτάκη.

Η χώρα έχει ανάγκη έναν έντιμο και συνεπή Πρωθυπουργό, όχι μπροστινό συμφερόντων ούτε σταθερό πολιτικό χορηγό της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη.

Καληνύχτα σας, κύριε Τσίπρα και καλή συνέχεια στον σκοτεινό κατήφορο που επιλέξατε.»