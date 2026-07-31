Στα άκρα η κόντρα Πολύζου - Κωνσταντοπούλου: Αγωγή 500.000 ευρώ για το επεισόδιο στη Βουλή

Στα δικαστήρια συνεχίζεται η αντιπαράθεση της δημοσιογράφου Βασιλικής Πολύζου με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, καθώς η πρώτη κατέθεσε αγωγή ζητώντας αποζημίωση ύψους 500.000 ευρώ για περιστατικό που σημειώθηκε στη Βουλή το καλοκαίρι του 2025.

Η νέα εξέλιξη έρχεται μία ημέρα μετά το επεισόδιο που σημειώθηκε στο Κοινοβούλιο και στη συνέχεια στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος, με την κόντρα μεταξύ των δύο πλευρών να παίρνει νέα τροπή.

Αγωγή 500.000 ευρώ για το περιστατικό του 2025

Όπως γνωστοποίησε ο δικηγόρος της δημοσιογράφου, Φαήλος Κρανιδιώτης, η Βασιλική Πολύζου του έδωσε εντολή να καταθέσει αγωγή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ζητώντας αποζημίωση 500.000 ευρώ.

Η αγωγή αφορά, σύμφωνα με τον δικηγόρο, «επεισόδιο προσβολής της τιμής και της υπόληψης της εντολέως μου», το οποίο φέρεται να σημειώθηκε στο περιστύλιο της Βουλής στις 8 Ιουλίου 2025 και στην είσοδο του Κοινοβουλίου στις 11 Ιουλίου 2025.

Για την ίδια υπόθεση, η Βασιλική Πολύζου έχει καταθέσει μήνυση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου από τις 22 Ιουλίου του 2025, ενώ η ασυλία της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας έχει αρθεί από τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους.

Η δημοσιογράφος υποστήριζε τότε ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου την είχε αποκαλέσει «απατεώνισσα», ενώ ανέφερε επίσης ότι της οφείλονταν χρηματικά ποσά από την περίοδο κατά την οποία, σύμφωνα με την ίδια, εργαζόταν για το κόμμα της Πλεύσης Ελευθερίας.

Πρόκειται για τη δεύτερη αγωγή με την οποία η Βασιλική Πολύζου ζητά αποζημίωση 500.000 ευρώ από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η προηγούμενη αφορούσε δηλώσεις της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας πριν από το γεύμα στην Αθηναϊκή Λέσχη, τον Μάιο του 2026, για τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Όσον αφορά το νέο επεισόδιο της Πέμπτης στο ΑΤ Συντάγματος, ο Φαήλος Κρανιδιώτης ανέφερε ότι «για τα περιστατικά που έλαβαν χώρα κατά την υποβολή νέας μήνυσης από την εντολέα μου, θα ακολουθήσουν αμελητί άλλες νόμιμες ενέργειες, τόσο από την εντολέα μου, όσο και από εμένα προσωπικά».

Το επεισόδιο στη Βουλή και η μεταφορά στο ΑΤ Συντάγματος

Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, η Ζωή Κωνσταντοπούλου εισήλθε στο κυλικείο των αστυνομικών στη Βουλή, όπου βρισκόταν η Βασιλική Πολύζου, με την οποία έχει δικαστική διαμάχη.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας φέρεται να ζήτησε εξηγήσεις για την παρουσία της δημοσιογράφου, η οποία διαθέτει διαπίστευση κοινοβουλευτικού συντάκτη. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κατέγραφε το περιστατικό σε βίντεο και φέρεται να φώναξε «Τι δουλειά έχει αυτή εδώ;».

Παράλληλα, απευθυνόμενη στον φρούραρχο που βρισκόταν στο σημείο, φέρεται να τον κατηγόρησε ότι τη συγκαλύπτει και να ζήτησε τη σύλληψη της δημοσιογράφου, ενώ ταυτόχρονα φέρεται να επικοινώνησε με την Αστυνομία.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι έχει υποβάλει εδώ και αρκετούς μήνες μήνυση κατά της Βασιλικής Πολύζου και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, ισχυριζόμενη ότι συγκροτούν εγκληματική οργάνωση. Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με τη δική της θέση, δεν θα έπρεπε να επιτραπεί στη δημοσιογράφο η είσοδος στο Κοινοβούλιο.

Όταν έφτασε περιπολικό έξω από τη Βουλή, ο φρούραρχος συνόδευσε τη Βασιλική Πολύζου μέχρι την έξοδο, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου φέρεται να συνέχισε να καταγράφει το περιστατικό.

Καθώς διαπιστώθηκε ότι η δημοσιογράφος δεν είχε μαζί της ταυτότητα, οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος για εξακρίβωση στοιχείων. Λίγο αργότερα, στο Αστυνομικό Τμήμα μετέβη και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, προκειμένου να υποστηρίξει την καταγγελία της.

Από την πλευρά της, η Βασιλική Πολύζου υποστηρίζει ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας την κατηγορούσε πως είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης, ενώ την κατηγορούσε επίσης ότι οι αστυνομικοί της Βουλής της είχαν επιτρέψει να εισέλθει στο γεύμα προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη.

Η δημοσιογράφος υποστηρίζει ακόμη ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου στεκόταν διαρκώς μπροστά της, εμποδίζοντας την αποχώρησή της από το κυλικείο των αστυνομικών.

Η ίδια προαναγγέλλει ότι θα καταθέσει μήνυση για «παράνομη παρεμπόδιση» και για «κακουργηματική βιντεοσκόπηση», ενώ κάνει λόγο και για σύλληψη της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.