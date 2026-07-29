Στα άκρα η σχέση Ικάρντι- Γουάντα Νάρα: «Μωρό μου βρες δουλειά»

Η δικαστική διαμάχη μεταξύ του Ικάρντι και της πρώην συζύγου του, Γουάντα Νάρα συνεχίζεται και εκτός δικαστηρίων, καθώς το πρώην ζευγάρι εξαπολύει επιθέσεις ο ένας στον άλλον μέσω instagram. Ο λόγος είναι τα εξωφρενικά ποσά διατροφής που απαιτεί η Νάρα από τον ποδοσφαιριστή προκαλώντας την αντίδραση του.

«Στη διαδικασία του διαζυγίου ζητούσαν τα εξής: 250.000 ευρώ τον μήνα για την πρώην σύζυγό μου, 65.000 ευρώ τον μήνα για καθεμία από τις δύο κόρες μου και ακόμη 100.000 ευρώ τον μήνα στο πλαίσιο του διαζυγίου. Την 1η Ιουνίου 2026 ο δικαστής απέρριψε αυτές τις εξωφρενικές απαιτήσεις. Δεν έμειναν ικανοποιημένοι από την απόφαση και για να συνεχίσουν να παίρνουν τα χρήματά μου, άσκησαν έφεση. Στις 27 Ιουλίου 2026, τα ιταλικά δικαστήρια ήταν απολύτως ξεκάθαρα: η έφεση κρίθηκε απαράδεκτη.

Αυτό ουσιαστικά βάζει τέλος σε όλες τις αξιώσεις και τις απαιτήσεις. Απομένει πλέον μόνο ένα τελευταίο διαδικαστικό βήμα, ώστε η απόφαση του διαζυγίου να γίνει οριστική. Είναι καλό να βλέπεις ότι η ιταλική Δικαιοσύνη λειτουργεί. Πίσω στο 2024, πολλοί με αποκαλούσαν τρελό επειδή επέμενα ότι όλα έπρεπε να εκδικαστούν στην Ιταλία. Σήμερα, δύο χρόνια αργότερα, αποδείχθηκε πως είχα δίκιο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αργεντίνος ποδοσφαιριστής.

Με αυτόν τον τρόπο «πέταξε το μπαλάκι» στην πρώην σύντροφο του, η οποία του απάντησε σχετικά με το θέμα της διατροφής.

«Σήμερα τα ιταλικά δικαστήρια αποφάσισαν ότι πρώτα πρέπει να εκδοθεί η οριστική απόφαση του διαζυγίου και μετά θα αποφασιστεί το ύψος της αποζημίωσης που μου αναλογεί. Το διαζύγιο δεν έχει ολοκληρωθεί, Baby, βρες δουλειά. Αντί να σκέφτεσαι εμένα στις διακοπές σου, ασχολήσου με τις κόρες σου». Απάντησε καυστικά.

Όπως γίνεται αντιληπτό, αυτή η διαμάχη καλά κρατεί και το μεταξύ τους σίριαλ συνεχίζεται.