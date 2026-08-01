Στα άκρα η σχέση UEFA - Ινφαντίνο: Τελεσίγραφο του Τσέφεριν, «Παραιτήσου ή θα σε καθαιρέσουμε»

Ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο, το τελευταίο διάστημα έχει βρεθεί στο επίκεντρο των ποδοσφαιρικών εξελίξεων, με αποκορύφωμα την πρόθεση του, περί πώλησης του Μουντιάλ σε ιδιώτες.

Έτσι ο επικεφαλής της UEFA, Αλεκσάντερ Τσέφεριν, αγανακτισμένος από τις κινήσεις του Ινφαντίνο, αποφάσισε να του στείλει τελεσίγραφο, όπου όχι μόνο δεν διαπραγματεύεται, αλλά απαιτεί την παραίτηση του Ιταλού αξιωματούχου, από την προεδρία της FIFA. Έτσι η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία το πρωί του Σαββάτου(1/8), ανακοίνωσε πως δεν εμπιστεύεται πια τον Ινφαντίνο και ζητά την αλλαγή της ηγεσίας της FIFA.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Telegraph, οι 55 εθνικές ομοσπονδίες-μέλη της UEFA είναι διατεθειμένες να στηρίξουν την απομάκρυνσή του, εφόσον δεν επιλέξει να παραιτηθεί. Μάλιστα, για να δρομολογηθεί η προβλεπόμενη διοικητική διαδικασία, αρκεί η θετική ψήφος 43 από τις συνολικά 55 ομοσπονδίες-μέλη.

Exclusive: Uefa tells Infantino to resign



European game’s member nations will trigger vote of no-confidence unless under fire Fifa president falls on his own sword



🔗 https://t.co/d7eqNMbxxj pic.twitter.com/Q0WR15smll — Telegraph Football (@TeleFootball) August 1, 2026

«Ήρθε η ώρα για μια πλήρη και ουσιαστική επανεξέταση της ηγεσίας και της διακυβέρνησης της FIFA»

Η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FA) συντάχθηκε πλήρως με τη θέση της UEFA, ζητώντας σαρωτικές αλλαγές στη διοίκηση της FIFA. Σε ανακοίνωσή της υπογράμμισε ότι «ήρθε η ώρα για μια πλήρη και ουσιαστική επανεξέταση της ηγεσίας και της διακυβέρνησης της FIFA», προσθέτοντας πως «το παγκόσμιο ποδόσφαιρο πρέπει να διοικείται με διαφάνεια, προς όφελος και των 211 ομοσπονδιών-μελών και με γνώμονα το μακροπρόθεσμο συμφέρον του αθλήματος».

Παράλληλα, η UEFA ετοιμάζεται να ανοίξει έναν ευρύ κύκλο διαβουλεύσεων με τις ομοσπονδίες-μέλη της, αλλά και με τις υπόλοιπες συνομοσπονδίες, προκειμένου να αποτιμήσει τα γεγονότα που οδήγησαν στη σημερινή κρίση και να διαμορφώσει ένα νέο πλαίσιο διακυβέρνησης που θα αποτρέπει την επανάληψη αντίστοιχων καταστάσεων στο μέλλον. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Τζιάνι Ινφαντίνο δεν φαίνεται να υπολογίζεται στον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας.

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Η κρίση κορυφώθηκε όταν αποκαλύφθηκε πως ο Τζιάνι Ινφαντίνο προωθούσε την πώληση του 30% των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιωτικό επενδυτικό σχήμα, στο οποίο συμμετείχαν και πρόσωπα που έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο παρελθόν. Αν η συμφωνία ολοκληρωνόταν, οι επενδυτές θα αποκτούσαν σημαντικό έλεγχο στα εμπορικά δικαιώματα των κορυφαίων ανδρικών και γυναικείων διοργανώσεων της FIFA.

Η UEFA αντέδρασε άμεσα, κατηγορώντας τη FIFA ότι επιχειρεί να «ξεπουλήσει την ψυχή του ποδοσφαίρου». Την Πέμπτη (30 Ιουλίου), οι 55 ομοσπονδίες-μέλη της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας, συμπεριλαμβανομένης της Αγγλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ψήφισαν ομόφωνα (55-0) υπέρ του μποϊκοτάζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου.