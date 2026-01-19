Στα άκρα η σύγκρουση: Ο Καραχάλιος «πάει» την Καρυστιανού στον Ιατρικό Σύλλογο για τον «ψυχίατρο»

Ο Νίκος Καραχάλιος προσφεύγει πλέον στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών κατά της Μαρίας Καρυστιανού. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στον Realfm 97,8, θα προχωρήσει σε αυτήν την κίνηση αφού η πρώην πρόεδρος του συλλόγου συγγενών θυμάτων των Τεμπών άφησε αιχμές σε βάρος του κάνοντας λόγο για ανάγκη ψυχιατρικής υποστήριξης. Ο επικοινωνιολόγος χαρακτήρισε τη δήλωση προσβλητική και ανέφερε ότι θα απευθυνθεί στον αρμόδιο επιστημονικό φορέα, στον οποίο υπάγεται επαγγελματικά η κ. Καρυστιανού, ζητώντας την εξέταση της υπόθεσης.

«Την καταγγέλλω πλέον, αύριο θα είναι η καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών γιατί εδώ συντελέστηκε το αδίκημα, ένας γιατρός να αποκαλεί δημοσίως και να συμπληρώνει ειλικρινά δίπλα, δηλαδή δεν το λέει εν τη ρύμη του λόγου. Ή δεν ξέρει τι λέει ή δεν ξέρει τις υποχρεώσεις του ως μέλος του Ιατρικού Συλλόγου ή το κάνει επίτηδες και με δόλο», είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Καραχάλιος.



«Επιστρέφω λοιπόν τις κατηγορίες με μία καταγγελία. Και πλέον να ξέρει η κυρία Καρυστιανού και η κυρία Γρατσία ότι όλα θα αντιμετωπίζονται με τον τρόπο που πρέπει να κάνει τις ενέργειές του ένας επαγγελματίας», συμπλήρωσε. Τόνισε μάλιστα ότι η Μαρία Καρυστιανού και η δικηγόρος της, Μαρία Γρατσία τον θίγουν ως επαγγελματία, σημειώνοντας πως τα όσα λένε συνιστούν ποινικό αδίκημα.