Στα Χανιά η πριγκίπισσα Άννα: Συγκίνηση στην κατάθεση στεφάνου στο μνημείο πεσόντων της RAF

Από το Μάλεμε ξεκίνησε το μεσημέρι του Σαββάτου, 23 Μαΐου, η επίσημη επίσκεψη της πριγκίπισσας Άννας στα Χανιά, όπου εψάλη επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο των πεσόντων της 30ης και 33ης Μοίρας της RAF ενώ ακολούθησε η ανάκρουση των Εθνικών Ύμνων Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου.



Η πριγκίπισσα, μαζί με τον σύζυγο της Σερ Τιμ Λώρενς, συμμετέχει στις επετειακές εκδηλώσεις για τα 85 χρόνια από τη Μάχη της Κρήτης, εκπροσωπώντας το Ηνωμένο Βασίλειο.

Στη συνέχεια, η πριγκίπισσα κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο αποτίνοντας φόρο τιμής στους πεσόντες, ενώ στεφάνι κατέθεσε και ο δήμαρχος Πλατανιά, Γιάννης Μαλανδράκης.

Η πριγκίπισσα είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με απογόνους Κρητικών αγωνιστών αλλά και Βρετανούς απόστρατους που έχουν επιλέξει το νησί ως τόπο διαμονής, σημειώνει το flashnews.

Νωρίτερα, στο αεροδρόμιο Χανίων την πριγκίπισσα, υποδέχθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, Νικόλαος Καλογερής και ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης.

Επόμενος σταθμός το συμμαχικό κοιμητήριο της Σούδας

Το απόγευμα, η πριγκίπισσα θα παραστεί στην καθιερωμένη επιμνημόσυνη δέηση στο συμμαχικό κοιμητήριο της Σούδας, η οποία διοργανώνεται κάθε χρόνο από τη Βρετανική Πρεσβεία ως ένδειξη τιμής στους στρατιώτες της Βρετανίας και της Κοινοπολιτείας, οι οποίοι πολέμησαν στο πλευρό των Ελλήνων τον Μάιο του 1941.



Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί τιμητική διέλευση αεροσκαφών της 30ης Μοίρας και των Red Arrows της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας.



Την Κυριακή 24 Μαΐου θα επισκεφθεί το Ναυτικό Μουσείο στο Φρούριο Φιρκά και θα ξεναγηθεί στην έκθεση για τη Μάχη της Κρήτης.