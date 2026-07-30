Στα χαρακώματα για το νερό: Ονομαστική ψηφοφορία και ένσταση αντισυνταγματικότητας από το ΠΑΣΟΚ

Με την αντιπολίτευση να εκτοξεύει ομαδικά πυρά, καταγγέλλοντας υποβάθμιση του χαρακτήρα του νερού ως δημόσιου και κοινωνικού αγαθού, μιλώντας για «εμπορευματοποίηση» ακόμη και για «Κερκόπορτα ιδιωτικοποίησής» του, αιτιάσεις τις οποίες απορρίπτει κατηγορηματικώς η κυβέρνηση, επιμένοντας πως ούτε μεταβάλλεται ο χαρακτήρας του νερού ούτε προβλέπεται ιδιωτικοποίηση της υπηρεσίας ύδατος, συζητείται από νωρίς το πρωί στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Τι απαντά το υπουργείο Περιβάλλοντος: «Χρέος μας να προστατεύσουμε τη δημόσια Υγεία»

Με το νομοσχέδιο του Σταύρου Παπασταύρου μεταρρυθμίζεται δομικά το σύστημα διαχείρισης του νερού, με την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ να αποκτούν πλέον βασικό ρόλο.

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης, η ηγεσία του υπουργείου τονίζει πως το σημερινό «κατακερματισμένο» μοντέλο διαχείρισης του νερού με τους 730 διαφορετικούς οργανισμούς σε όλη τη χώρα, οδηγεί σε υπονόμευση της ποιότητας του νερού και βάζει σε κίνδυνο τη δημόσια Υγεία, εξηγώντας πως το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης νερού έχει ξεπεράσει τα όριά του.

Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην αρμόδια επιτροπή εξάλλου, ο Σταύρος Παπασταύρου, επικαλούμενος και τις δυο εισαγγελικές έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη αναφορικώς με την ποιότητα του νερού σε Χαλκιδική και Βόλβη, επέμεινε πως στόχος είναι να διασφαλιστεί ένα ασφαλές, προσιτό και ποιοτικό νερό για όλους.

Αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας και ένσταση αντισυνταγματικότητας από το ΠΑΣΟΚ

Η σημερινή μάχη πάντως στην Ολομέλεια επί του νομοσχεδίου, το οποίο καταψηφίζει σύσσωμη η αντιπολίτευση, αναμένεται μαραθώνια, ενώ το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε ήδη αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής και επί των επίμαχων άρθρων, καθώς και ένσταση αντισυνταγματικότητας.



«Με τις προτεινόμενες διατάξεις, προβλέπεται η επέκταση της γεωγραφικής αρμοδιότητας της ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ στο σύνολο των ΟΤΑ, η μεταφορά στις εταιρείες της αρμοδιότητας διαχείρισης των δικτύων ομβρίων υδάτων, καθώς και των αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων και υπηρεσιών άρδευσης του πρώην Οργανισμού Κωπαϊδας», αναφέρει αρχικώς το ΠΑΣΟΚ.



Κατά τη Χαριλάου Τρικούπη, οι συγκεκριμένες προβλέψεις του νομοσχεδίου «αντίκεινται στο άρθρο 102 του Συντάγματος, το οποίο κατοχυρώνει τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ, αλλά και στο άρθρο 25 του Συντάγματος σχετικά με την αρχή της αναλογικότητας».