Στα χεριά του Μυστακίδη η ΚΑΕ ΠΑΟΚ - Απομένουν μόνο οι λεπτομέρειες

Ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε νέα εποχή. Για την ακρίβεια, η ομάδα μπάσκετ του συλλόγου ετοιμάζεται να περάσει στα χέρια του Τέλη Μυστακίδη, με το deal των δύο πλευρών να βρίσκεται στην τελική ευθεία.

Αυτό που περίμεναν για χρόνια οι φίλοι του «δικεφάλου του Βορρά», την παρουσία ενός ανθρώπου με οικονομική ευρωστία που θα άλλαζε το στάτους της ομάδας, πλέον αναμένεται να γίνει πραγματικότητα, με τον Τέλη Μυστακίδη να είναι ο άνθρωπος που θα αναλάβει τα ηνία της ομάδας μπάσκετ, με σκοπό να την επαναφέρει στα υψηλότερα κλιμάκια σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Όλο το προηγούμενο διάστημα η διαδικασία ελέγχου βρισκόταν σε εξέλιξη, με τους ανθρώπους της πλευράς Μυστακίδη και την ΚΑΕ ΠΑΟΚ να είναι σε πλήρη σύμπνοια και συνεργασία.

Τόσο ο οικονομικός, όσο και ο νομικός έλεγχος ολοκληρώθηκαν και το πόρισμα έχει παραδοθεί. Πλέον η υπόθεση είναι στην τελική ευθεία, προκειμένου η ΚΑΕ ΠΑΟΚ να αλλάξει χέρια και να περάσει σε αυτά του Τέλη Μυστακίδη.

Τα τελευταία βήματα για την αλλαγή σελίδας

Αυτό που απομένει πλέον για να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση των μετοχών και η ΚΑΕ να περάσει στα χέρια του Μυστακίδη είναι το διαδικαστικό σκέλος, το οποίο σχετίζεται με την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.

Για την ακρίβεια, υπάρχει μια διαδικασία που πρέπει να ολοκληρωθεί για να δοθεί η έγκριση της μετάβασης των μετοχών από την ΕΕΑ και η οποία αναμένεται να διαρκέσει 7 με 10 ημέρες,

Γίνεται λοιπόν ξεκάθαρο πως ο ΠΑΟΚ βρίσκεται προ των πυλών μιας ιστορικής αλλαγής, στην σεζόν των 100 χρόνων από την ίδρυσή του, καθώς ετοιμάζεται να μπει σε μια νέα εποχή, με όραμα και φιλοδοξία για την επόμενη μέρα του.