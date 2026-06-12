Στα χέρια της ΕΛΑΣ πρώην ποδοσφαιριστής της Super League - Ήταν «εγκέφαλος» κυκλώματος ναρκωτικών

Την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών ουσιών που δρούσε σε περιοχές της Αθήνας κατάφερε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, η οποία προχώρησε σε 6 συλλήψεις μεταξύ των οποίων ένας πρώην ποδοσφαιριστής της Super League και ένας εν ενεργεία αστυνομικός.

Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης 10 Ιουνίου 2026 σε διάφορες περιοχές της Αττικής, συνελήφθησαν συνολικά έξι άτομα, μεταξύ των οποίων ένας 28χρονος αστυνομικός. Παράλληλα, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 24 κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους και ένας Ειδικός Φρουρός.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, η εγκληματική οργάνωση είχε αναπτύξει σταθερή και οργανωμένη δράση τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2026, με βασικό αντικείμενο τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και κυρίως κοκαΐνης, αποκομίζοντας σημαντικά παράνομα κέρδη.

Αρχηγικό μέλος ο πρώην ποδοσφαιριστής - Χειροπέδες και σε αστυνομικό

Αρχηγικό μέλος του κυκλώματος ήταν ένας 32χρονος, εργαζόμενος σε κέντρα νυχτερινής διασκέδασης της Αττικής, ο οποίος διακινούσε ποσότητες ναρκωτικών κατά τη διάρκεια της εργασίας του, εκμεταλλευόμενος τη δημοφιλία του ως πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής με αγώνες και στη Super League.

Επιπλέον, 29χρονος, 50χρονη και 50χρονος, που συνδέονται με συγγενικούς δεσμούς με το αρχηγικό μέλος, τον προμήθευαν με τις ποσότητες που διακινούσε.

Ενεργό ρόλο είχε και 28χρονη, σύντροφος του 32χρονου, η οποία συμμετείχε στη διαδικασία παραλαβής, αποθήκευσης και προετοιμασίας των ναρκωτικών.

Σχετικά με τον συλληφθέντα αστυνομικό, είχε βοηθητικό ρόλο ως μέλος της οργάνωσης, υποβοηθώντας τη δράση της, καθώς, ένεκα των προσωπικών του επαφών με τον 32χρονο, φέρεται να διακινούσε μικροποσότητες ναρκωτικών ή τις διέθετε σε οικείους του.

Πώς απέφευγαν την σύλληψη

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, για την αποφυγή εντοπισμού τους, χρησιμοποιούσαν αυξημένα μέτρα αντιπαρακολούθησης, όπως:

επικοινωνία μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, χρησιμοποιώντας κωδικές λέξεις για τις ναρκωτικές ουσίες («γραμμή-ές», «στίχους», «εικοσιπεντάρι», «μαγνήσιο», «έτοιμος για πόλεμο;», «θα ρίξουμε κάστρα, θα πέσουνε Πρίαμοι»),

κίνηση με οχήματα ιδιοκτησίας τους, καθώς και με ενοικιαζόμενα οχήματα ή ταξί, για να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους,

διακίνηση ναρκωτικών εντός των καταστημάτων, σε σημεία με περιορισμένη πρόσβαση ή ορατότητα.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας, διακριβώθηκε η συμμετοχή του 28χρονου αστυνομικού και συγγενικού του προσώπου, Αξιωματικού της Ελληνικής Αστυνομίας, σε 4 ακόμη αξιόποινες πράξεις. Ειδικότερα, κατηγορούνται για μία περίπτωση απάτης από κοινού και κατά περίπτωση δύο υποθέσεις παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου και μία δωροληψίας υπαλλήλου.

Τι εντόπισαν οι Αρχές στις έρευνες

Όσον αφορά τον Ειδικό Φρουρό, κατηγορείται για τρεις περιπτώσεις προμήθειας ναρκωτικών για προσωπική χρήση.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και σε οχήματα, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

5,8 γραμμάρια κοκαΐνης,

6,1 γραμμάρια κάνναβης,

6.230 ευρώ,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

σύνεργα χρήσης ναρκωτικών,

κινητά τηλέφωνα και

μοτοσυκλέτα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.