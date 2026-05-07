Στα χέρια της ΕΛΑΣ τρία άτομα για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη στο Χαλάνδρι

Στις συλλήψεις τριών ανδρών προχώρησαν χθες Τετάρτη (6/5) αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), οι οποίοι συμμετείχαν στη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη, γνωστού και ως «θαμνάκια», τον Απρίλιο του 2025.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, συνελήφθησαν χθες από αστυνομικούς του ΥΔΕΖΙ/ΔΑΟΕ, τρεις άνδρες, ελληνικής υπηκοότητας, ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης που συμμετείχαν:

σε ανθρωποκτονία 52χρονου που τελέστηκε στο Χαλάνδρι τον Απρίλιο του 2025

σε έκρηξη σε επιχείρηση στη Νέα Ερυθραία τον Αύγουστο του 2024 και

σε πράξη παραβίασης προσωπικών δεδομένων τον Ιούλιο του 2024.

Σημειώνεται πως έχει συλληφθεί ένα ακόμη άτομο, το οποίο είναι έγκλειστος στη φυλακή για υπόθεση απαγωγής. Παράλληλα, στη δικογραφία συμπεριλαμβάνονται άλλα δύο άτομα, τα οποία δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη από τις Αρχές.

Σχεδίαζαν τη δολοφονία βαρυποινίτη όταν θα έπαιρνε άδεια από τη φυλακή

Όσον αφορά το τρίτο αδίκημα που εμπλέκονται οι συλληφθέντες -της παραβίασης προσωπικών δεδομένων-, σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, οι άνδρες φέρονται να είχαν βάλει κάμερες και GPS στο σπίτι δικηγόρου πασίγνωστου βαρυποινίτη, με τους συλληφθέντες να σχεδίαζαν τη δολοφονία του ποινικού όταν θα έπαιρνε άδεια από τη φυλακή.

Ο Γιώργος Μοσχούρης

Του είχαν στήσει ενέδρα θανάτου στο Χαλάνδρι

Οι δράστες φαίνεται πως είχαν στήσει «καρτέρι θανάτου» στον Γιώργο Μοσχούρη, τον οποίο «γάζωσαν» με καλάσνικοφ, μόλις βγήκε από ιατρικό κέντρο επί της οδού Παλαιολόγου.

Λίγο αργότερα, στο Πάτημα Χαλανδρίου βρέθηκε καμένο όχημα, το οποίο οι Αρχές θεωρούν πως πρόκειται για το αυτοκίνητο με το οποίο διέφυγαν οι εκτελεστές.

Ποιος ήταν ο «θαμνάκιας» Γιώργος Μοσχούρης

Όσον αφορά το θύμα της δολοφονίας στο Χαλάνδρι, ο Γιώργος Μοσχούρης, γνωστός ως και «θαμνάκιας», είχε απασχολήσει αρκετές φορές τις Αρχές μεταξύ άλλων για λαθρεμπόριο καυσίμων, προστασία και εκβιασμούς.

Μάλιστα, το 2020 είχε γίνει ξανά απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του. Η δράση του όμως μετά την πρόσφατη αποφυλάκισή του φαίνεται πως έφερε και την άγρια εκτέλεσή του.