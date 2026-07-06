Στα χνάρια των ΗΠΑ: Ετοιμάζουν εφέσεις Αγγλία και Γαλλία μετά το σκάνδαλο «Μπαλογκάν»

Η FIFA πήρε μια πρωτόγνωρη απόφαση επιτρέποντας στον Φολαρίν Μπαλογκάν τη συμμετοχή στην αναμέτρηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με το Βέλγιο (7/7, 03:00) για τη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026.

Ο επιθετικός των οικοδεσποτών, ο οποίος μάλιστα έχει πετύχει και τρία γκολ στο Μουντιάλ, όντας πρώτος σκόρερ της ομάδας του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, δέχθηκε κόκκινη κάρτα στο παιχνίδι με της Βοσνία/Ερζεγοβίνη για τους «32» και παρότι θα έπρεπε να απουσιάσει από το πολύ σημαντικό παιχνίδι με τους «κόκκινους διαβόλους» η Παγκόσμια συνομοσπονδία πήρε μια πρωτόγνωρη απόφαση, ακυρώνοντας την τιμωρία.

Ένα τηλέφωνο και όλα γίνονται...

Συγκεκριμένα, μετά από πιέσεις και του Τραμπ, αποφάσισε να προχωρήσει σε αναστολή της ποινής, ενώ, λίγες ώρες μετά, απάντησε αρνητικά και στην έφεση της ομοσπονδίας του Βελγίου, οι άνθρωποι της οποίας είναι έξαλλοι, έχοντας ήδη ενημερώσει πως ανεξαρτήτως της έκβασης της αναμέτρησης θα προχωρήσουν σε περαιτέρω ενέργειες.

Η συγκεκριμένη απόφαση θα μπορούσαμε να πούμε πως άνοιξε τον ασκό του Αιόλου, καθώς ναι μεν οι αντιδράσεις από μεγάλες και ιστορικές μορφές του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι τεράστιες, όμως οι ομοσπονδίες των ομάδων που συνεχίζουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο, βλέποντας τι συνέβη στην περίπτωση του 25χρονου φορ των ΗΠΑ ετοιμάζονται να εκμεταλλευτούν τη συνθήκη.

🚨 The English FA are considering their options on an appeal following Jarell Quansah’s red card in Mexico City last night. pic.twitter.com/1BukradGHL — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 6, 2026

Αγγλία και Γαλλία «τρέχουν» μπας και

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο δημοσιογράφος, Μπεν Τζέικομπς, oι Άγγλοι σκέφτονται να ασκήσουν έφεση για την κόκκινη που δέχτηκε ο κεντρικός του αμυντικός, Τζάρελλ Κουανσά, στο ματς με το Μεξικό, προκειμένου ο Τόμας Τούχελ να τον έχει στη διάθεση του στο ιστορικό παιχνίδι με τη Νορβηγία για την πρόκριση στα ημιτελικά του θεσμού.

Δεν είναι όμως μονό τα «Τρία Λιοντάρια» που επιχειρούν να βγουν κερδισμένοι από τη συγκεκριμένη συνθήκη και αδιανόητη απόφαση της FIFA. Σύμφωνα με το Athletic, η Γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έχει ασκήσει έφεση στη FIFA για την ακύρωση της κίτρινης κάρτας του Μάικλ Ολίσε στη νίκη - πρόκριση επί της Παραγουάης στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αυτό σημαίνει ότι αν ο «σταρ» της Μπάγερν Μονάχου τιμωρηθεί με κίτρινη κάρτα στην αναμέτρηση με το Μαρόκο στους «8», θα χάσει αυτόματα τον μεγάλο ημιτελικό, εφόσον φυσικά το σύνολο του Ντιντιέ Ντεσάν εξασφαλίσει την πρόκριση.

The French Football Federation has appealed to FIFA to rescind Michael Olise’s yellow card during the World Cup last-16 win over Paraguay.



Olise was booked after an altercation with Matias Galarza. The Paraguayan went to ground holding his face, but replays showed the Bayern… pic.twitter.com/zOYNscvMGu — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 6, 2026

Μένει να δούμε, ποια θα είναι η συνέχεια, καθώς η απόφαση της FIFA έχει δημιουργήσει αλληλένδετες συνέπειες, αλλάζοντας τη φιλοσοφία του ποδοσφαίρου και αλλοιώνοντας τις συνθήκες μια αναμέτρησης.