Στα χνάρια του πατέρα του: Ο γιος του Τζιοβάνι θα υπογράψει στον Ολυμπιακό

Ουκ ω λίγες φορές έχουμε δει ποδοσφαιριστές που αγαπήθηκαν και λατρεύτηκαν στη συγκεκριμένη περίπτωση από μία ομάδα, οι γιοι τους να επιλέγουν και εκείνη να «βαδίσουν» στο δρόμο τους.

Ο Τζουλιάνο Λόμπο ντε Ολιβέιρα, γιος του Τζιοβάνι, πέρασε τις απαραίτητες εργομετρικές εξετάσεις και ετοιμάζεται να υπογράψει συμβόλαιο με τους Πειραιώτες. Γεννηθείς το 2006, αγωνίζεται ως μεσοεπιθετικός, έχοντας εξαιρετική τεχνική κατάρτιση και... φαρμακερό αριστερό πόδι.

Σύμφωνα με το «ΑΠΕ-ΜΠΕ», ο 20χρονος γιος του Βραζιλιάνου «θρύλου» θα αποκτηθεί από τους Πειραιώτες και θα φορέσει την ερυθρόλευκη φανέλα, την οποία τίμησε ο “Τζίο”.