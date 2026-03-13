Στα δικαστήρια αρτοποιοί για διαφήμιση ψωμιού – «Υποτιμά τους φούρνους» λέει ο κλάδος

Σε νομικές ενέργειες προχώρησε η Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος, με αφορμή τηλεοπτική διαφήμιση γνωστής αρτοβιομηχανίας τυποποιημένου ψωμιού, η οποία – σύμφωνα με τον κλάδο – παρουσιάζει την παραδοσιακή αρτοποιία με τρόπο που θεωρείται υποτιμητικός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο των αντιδράσεων βρίσκεται η νέα διαφήμιση της αρτοβιομηχανίας Κατσέλης για το διπλοζυμωτό ψωμί, η οποία προβάλλεται ήδη στην τηλεόραση.

Το σποτ που προκάλεσε την αντίδραση

Στο διαφημιστικό βίντεο εμφανίζεται μια οικογένεια συγκεντρωμένη γύρω από το τραπέζι, την ώρα που τρώει ψωμί της εταιρείας. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ακούγονται χαρακτηριστικές ατάκες που αναφέρονται σε εμπειρίες αγοράς ψωμιού από φούρνο.

Συγκεκριμένα, ένας από τους πρωταγωνιστές λέει, «θυμάσαι παλιά που, γυρίζοντας από τη δουλειά, έπρεπε να διπλοπαρκάρουμε για να αγοράσουμε ψωμί από τον φούρνο και κορνάραν όλοι;»



Ακολουθεί η απάντηση, «αυτό δεν είναι τίποτα. Νομίζαμε πως είχαμε ψωμί και, όταν πηγαίναμε να το κόψουμε, ήταν πιο σκληρό κι από πέτρα».

Η σκηνή κλείνει με το σχόλιο:



«Άσε, άλλες εποχές. Προ διπλοζυμωτού».



Τότε το παιδί της οικογένειας παρεμβαίνει λέγοντας:



«Τι έχετε ζήσει κι εσείς οι boomers…».

Παρέμβαση της Συντεχνίας Αρτοποιών

Το θέμα έφτασε άμεσα στον κλάδο της αρτοποιίας. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Συντεχνία Αρτοποιών Αθήνας, Προαστίων και Περιχώρων (ΣΑΑΠΠ), τα μέλη της ενημερώθηκαν αμέσως μόλις έγινε αντιληπτή η συγκεκριμένη διαφήμιση.



Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, υπήρξε άμεση επικοινωνία με την Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος, προκειμένου να αξιολογηθεί το περιεχόμενο του σποτ και να εξεταστούν οι επόμενες κινήσεις.

Επικοινωνία Καπλάνη με την Ομοσπονδία

Όπως γνωστοποίησε η συντεχνία, ο πρόεδρός της Ιάσων Καπλάνης επικοινώνησε με την ομοσπονδία για να ενημερωθεί σχετικά με τις ενέργειες που έχουν ήδη δρομολογηθεί. Παράλληλα εξέφρασε τη διάθεση της ΣΑΑΠΠ να συνδράμει σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία κριθεί απαραίτητη, προκειμένου να προστατευθεί ο κλάδος της αρτοποιίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος έχει ήδη προχωρήσει στις απαιτούμενες νομικές ενέργειες, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των σχετικών διαδικασιών.

