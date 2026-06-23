Στα δικαστήρια η Μίνα Αρναούτη: «Θέλω να τιμωρηθούν όσοι είπαν φρικτά ψέματα και να δικαιωθώ»

Η Μίνα Αρναούτη εμφανίστηκε στα Δικαστήρια της Πρώην Σχολής Ευελπίδων για την εκδίκαση της μήνυσης που έχει υποβάλει η ίδια, αλλά και η Φρόσω Κυριάκου κατά 57χρονου για ψευδομαρτυρία, στην υπόθεση Παντελίδη.

Ο μάρτυρας είχε ισχυριστεί ότι ο τραγουδιστής ήταν συνοδηγός στο δυστύχημα και στη θέση του οδηγού βρίσκονταν η Φρόσω Κυριάκου.

«Επιτέλους έφτασε αυτή η μέρα, την περίμενα πώς και πώς. Έχουν γίνει αναβολές κι αναβολές. Θέλω να δικαστούν αυτοί οι άνθρωποι, να λογοδοτήσουν, είπαν φρικτά ψέματα, ανασκεύασαν καταθέσεις. Εμφανίστηκε μάρτυρας μετά από 5 χρόνια για να μας πει αυτά που δεν είχαν γίνει ποτέ. Τα ψέματα πρέπει να τιμωρούνται και πιστεύω ότι σήμερα θα δικαιωθώ.

Ο Παντελής ήταν πολύ αγαπητός. Όλο αυτό είχε πολύ άσχημο αντίκτυπο, διότι ο κόσμος είχε, ήταν πορωμένος με τον Παντελή, τον αγαπούσαν. Όταν ακούνε ότι κάποιες λένε ψέματα, αρχίζουν, δεχόμασταν απειλές, με βρίζανε, μου στέλναν μηνύματα υβριστικά, απειλές «θα σε σκοτώσω», «θα σε βιάσω», χίλια δυο πράγματα, τα οποία εμένα με έκαναν να φοβάμαι να κυκλοφορήσω, να βγω απ’ το σπίτι μου, να κοιτάω κάθε μέρα τι γίνεται γύρω γύρω μου. Το να βγαίνεις να λες ψέματα για έναν άνθρωπο, χωρίς να σκέφτεσαι τι επιπτώσεις έχει αυτό στη ζωή του μετά, είναι θλιβερό. Και να βγαίνουν μετά όλοι να λένε «είπατε ψέματα» δήλωσε στην κάμερα του «Πρωινού» η Μίνα Αρναούτη.

Και συμπλήρωσε: «Αυτοί θα λογοδοτήσουν σήμερα. Ο έξυπνος κόσμος έχει καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει στην όλη ιστορία. Αλλά δυστυχώς δεν είναι όλοι έξυπνοι και κάποιοι απλώς ή διαβάζουν μόνο κάποιους τίτλους ή θέλουν να πιστεύουν σε σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Για μας ήταν δύσκολο και για τη μαμά μου, να τη σταματάνε κάθε μέρα, γιατί η μαμά μου είναι στο νησί. Εγώ ποτέ στη ζωή μου δεν ήμουν ψεύτρα, και για ποιο λόγο να γίνω τώρα, για αυτό το θλιβερό γεγονός; Εγώ ήμουν σε ένα αυτοκίνητο, μέσα στα αίματα, έτοιμη για να πεθάνω, και τι, σκέφτηκα εκείνη την ώρα τι θα πω για το αν θα ζήσω και αν θα πάρω αποζημίωση; Όλα αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν πουθενά. Είναι καθαρά δημιούργημα ανθρώπων που ήθελαν να μου κάνουν κακό. Δε με πληγώνει κάτι, γιατί λέω την αλήθεια. Δεν έφταιξα σε κάτι».