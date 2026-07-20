Στα Δικαστήρια Ηρακλείου οι δύο ανήλικες για τον ξυλοδαρμό της 15χρονης - Έκλαψαν στα κρατητήρια

Στα Δικαστήρια Ηρακλείου και ενώπιον Εισαγγελέα οδηγήθηκαν το πρωί της Δευτέρας οι δύο ανήλικες που συνελήφθησαν για τον άγριο ξυλοδαρμό 15χρονης μαθήτριας, το απόγευμα του Σαββάτου, στην οδό Εφέσου, κοντά στο παλιό ΚΤΕΛ, στο Ηράκλειο. Όπως έγραψε το Cretalive, η τρίτη ανήλικη που φέρεται να συμμετείχε στο επεισόδιο δεν συνελήφθη, καθώς είχε παρέλθει το χρονικό πλαίσιο του αυτοφώρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, οι δυο συλληφθείσες μαθήτριες χρειάστηκε να μείνουν όλη νύχτα στον ειδικό χώρο κράτησης για ανήλικους, στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου για να συνειδητοποιήσουν την θέση τους, την κατάσταση στην οποία βρίσκονται και να ξεσπάσουν σε κλάματα.

Διαβάστε για την υπόθεση ξυλοδαρμού ανήλικης στο Ηράκλειο.