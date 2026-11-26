Ένα αξιόλογο εύρημα που ενδέχεται να οδηγήσει σε μία από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις για την ιστορία της ελληνιστικής Αλεξάνδρειας ήρθε στο φως στην Αίγυπτο.

Ελληνική αρχαιολογική αποστολή αποκάλυψε τα θεμέλια ενός μεγάλου κτιρίου στην αρχαία Βασιλική Συνοικία της πόλης, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η ύπαρξη υπόγειου διαδρόμου κάτω από την κατασκευή.

Τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του ευρήματος οδήγησαν την αιγυπτιακή αρχαιολογική επιτροπή που εξέτασε τον χώρο στην υπόθεση ότι το κτίριο ενδέχεται να είχε ταφική χρήση. Εάν η εκτίμηση επιβεβαιωθεί, θα μπορούσε να συνδέεται με τον βασιλικό τάφο που αποδίδεται στον Πτολεμαίο Δ΄ τον Φιλοπάτορα και αναφέρεται στις αρχαίες ιστορικές πηγές.

Πρόκειται, ωστόσο, για μια προκαταρκτική αρχαιολογική υπόθεση. Οι ανασκαφές συνεχίζονται και δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για βασιλικό τάφο.

Η ελληνική αποστολή και το εύρημα στους Κήπους Σαλαλάτ

Η ανακάλυψη έγινε στην περιοχή των Κήπων Σαλαλάτ (Shallalat Gardens), στην Αλεξάνδρεια, από την ελληνική αποστολή του Ελληνικού Ινστιτούτου Έρευνας του Αλεξανδρινού Πολιτισμού (HRIAC), με επικεφαλής την αρχαιολόγο Καλλιόπη Λιμναίου-Παπακώστα.

Η ερευνητική ομάδα πραγματοποιεί ανασκαφές στην περιοχή εδώ και περίπου δύο δεκαετίες, αναζητώντας στοιχεία για την αρχαία πόλη και την ιστορική της τοπογραφία.

Στο νέο σημείο αποκαλύφθηκαν μεγάλα θεμέλια από ασβεστολιθικούς λίθους, τα οποία περιβάλλονται από τοίχους. Η τετράγωνη κάτοψη και οι διαστάσεις τους υποδεικνύουν ότι κάποτε στήριζαν ένα μεγάλο και πιθανότατα ψηλό κτίριο.

Το στοιχείο, όμως, που προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο μυστηρίου είναι ένας διάδρομος που περνά κάτω από την κατασκευή και εκτείνεται προς τα βόρεια.

Μετά την αναφορά της ελληνικής αποστολής, ο υπουργός Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, Σερίφ Φάθι, έδωσε εντολή να συγκροτηθεί ειδική επιστημονική επιτροπή για την εξέταση των ευρημάτων. Η επιτροπή, με επικεφαλής τον Αϊμάν Ασμάουι, περιλαμβάνει ειδικούς στην ελληνική και ρωμαϊκή ιστορία και αρχαιολογία από τα πανεπιστήμια της Αλεξάνδρειας και της Τάντα.

Ο τάφος του Πτολεμαίου Δ΄ και η αναφορά του Στράβωνα

Η σημασία του ευρήματος συνδέεται με την τοποθεσία του: βρίσκεται μέσα στην αρχαία Βασιλική Συνοικία της Αλεξάνδρειας, όπου συγκεντρώνονταν σημαντικά κτίρια της εξουσίας των Πτολεμαίων.

Σύμφωνα με την αρχαιολογική επιτροπή, τα χαρακτηριστικά της κατασκευής αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να είχε ταφική λειτουργία. Σε αυτή την περίπτωση, θα μπορούσε να σχετίζεται με τον βασιλικό τάφο που αποδίδεται στον Πτολεμαίο Δ΄ τον Φιλοπάτορα, ο οποίος κυβέρνησε την Αίγυπτο από το 221 έως το 204 π.Χ.

Η συγκεκριμένη ταφική εγκατάσταση αναφέρεται από τον αρχαίο Έλληνα γεωγράφο και ιστορικό Στράβωνα, στην περιγραφή του για την Αλεξάνδρεια. Η περιοχή των βασιλικών τάφων ήταν γνωστή ως Σῶμα ή Σῆμα και συνδεόταν με τον χώρο όπου είχαν ταφεί μέλη της πτολεμαϊκής δυναστείας, αλλά και ο Μέγας Αλέξανδρος, σύμφωνα με την αρχαία μαρτυρία.

Η ακριβής θέση του ταφικού συγκροτήματος παραμένει ένα από τα μεγάλα αρχαιολογικά ερωτήματα της αρχαίας Αλεξάνδρειας. Η ταυτοποίηση των νέων θεμελίων θα μπορούσε να προσφέρει σημαντικά στοιχεία για την ανασύνθεση της εικόνας της αρχαίας πόλης.

Γιατί η ανακάλυψη έχει ιδιαίτερη σημασία

Η αρχαία Αλεξάνδρεια ιδρύθηκε από τον Μέγα Αλέξανδρο το 331 π.Χ. και εξελίχθηκε σε πρωτεύουσα του πτολεμαϊκού βασιλείου, αλλά και σε ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά και πνευματικά κέντρα της Μεσογείου.

Η σημερινή πόλη έχει καλύψει μεγάλο μέρος της αρχαίας, ενώ οι μεταβολές της ακτογραμμής και η διαρκής αστική ανάπτυξη έχουν δυσκολέψει την αρχαιολογική έρευνα.

Γι’ αυτό και κάθε νέο εύρημα στην περιοχή της Βασιλικής Συνοικίας αποκτά ιδιαίτερη αξία. Δεν αφορά μόνο την πιθανή ανακάλυψη ενός τάφου, αλλά και την κατανόηση της αρχιτεκτονικής, της πολεοδομίας και της πολιτικής οργάνωσης της πτολεμαϊκής πρωτεύουσας.

Οι αιγυπτιακές αρχές υπογραμμίζουν ότι απαιτούνται νέες ανασκαφές και αρχιτεκτονικές μελέτες, προκειμένου να προσδιοριστούν η ακριβής ταυτότητα και η λειτουργία του κτιρίου, καθώς και η σχέση του με τις γύρω κατασκευές.

Πηγή: archaeology.org, Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων Αιγύπτου