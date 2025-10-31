Στα κάγκελα νεοδημοκράτες βουλευτές για τα ΕΛΤΑ - Τα άκουσε (χωρίς λόγο) ο Πιερρακάκης

Μεγάλη δυσφορία έχει προκαλέσει σε αρκετούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας η απόφαση για κλείσιμο την ερχόμενη εβδομάδα 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ ανά την επικράτεια στο πλαίσιο του εξορθολογισμού του δικτύου των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

«Γαλάζιοι» βουλευτές, που εκλέγονται στην περιφέρεια διαμαρτύρονται ότι την ώρα, που ο αγροτικός κόσμος είναι σε αναβρασμό λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκαλείται ακόμη μία εστία έντονης δυσφορίας στους κατοίκους ημιαστικών και αγροτικών περιοχών.

Αρκετοί εξ' αυτών έκαναν λόγο για πρωτοβουλία, που προδίδει προχειρότητα, έλλειψη ενσυναίσθησης και αντανακλαστικών. Μάλιστα, δέκτης των παραπόνων των γαλάζιων βουλευτών έγινε τις προηγούμενες ώρες ο μη έχων πάντως τη συγκεκριμένη αρμοδιότητα Υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με στόχο την ενημέρωση των βουλευτών για νομοσχέδιο του, που έρχεται οσονούπω στη Βουλή.

Όπως έμαθα, για τη δυσαρέσκεια των βουλευτών του έχει ενημερωθεί και ο πρωθυπουργός. Πάντως, κυβερνητικές πηγές, κάνουν λόγο για «στοχευμένη αναδιάρθρωση με έμφαση στην αποτελεσματικότητα» και εξηγούν ότι τα προς κλείσιμο καταστήματα παρουσιάζουν «ελάχιστη εμπορική δραστηριότητα».

Τονίζουν, δε, ότι «οι ταχυδρομικές υπηρεσίες παρέχονται αδιάλειπτα σε κάθε περιοχή της χώρας, ανεξάρτητα από τη λειτουργία φυσικού καταστήματος, μέσα από 1.400 ταχυδρόμους, 500 συνεργάτες, 400 πράκτορες couriers και αγροτικούς διανομείς, σε εκατοντάδες συνεργαζόμενα σημεία και με χρήση σύγχρονων εργαλείων».