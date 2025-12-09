Στα κάγκελα έξι «γαλάζιοι» για τις αγροτικές πληρωμές - «Καταχρηστικοί, άδικοι αποκλεισμοί»

Την έντονη αντίδραση έξι βουλευτών της ΝΔ πυροδοτεί η πολυσυζητημένη πληρωμή του Μέτρου 23, καθώς, όπως καταγγέλλεται, «οδήγησε δυστυχώς σε έωλους, καταχρηστικούς και άδικους αποκλεισμούς δικαιούχων αγροτών».



Οι «γαλάζιοι» βουλευτές Φωτεινή Αραμπατζή, Θεόδωρος Καράογλου, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Δημήτρης Κυριαζίδης, Γιάννης Πασχαλίδης και Γιάννης Γιώργος προχώρησαν σε κοινή δήλωση μέσω της οποίας καλούν τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να προχωρήσει στην αποδέσμευση των δικαιούχων του προγράμματος «εφαρμόζοντας το νόμο και μόνο!», όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά.



«Παρά το σήμα κινδύνου που εκπέμψαμε με αφορμή την συμπληρωματική πληρωμή των συνδεδεμένων ενισχύσεων», αναφέρουν οι «έξι», «δυστυχώς, όπως φαίνεται, η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποφάσισε να εφαρμόσει αναδρομικά και εκ των υστέρων, φίλτρα ελέγχου και αντιπαραβολής ιδιοκτησιακού καθεστώτος για πληρωμή αποζημίωσης με έτος αναφοράς το 2024», με αποτέλεσμα όπως υποστηρίζουν οι βουλευτές της ΝΔ, «χιλιάδες παραγωγοί Παραδεκτών Αιτήσεων Στήριξης του Μέτρου 23 με βούλα και υπογραφή της Γενικής Γραμματέως Ενωσιακών Πόρων (30/10/25), να βρίσκονται σήμερα εκτός πληρωμής και από τα 178.507.863,52 εκ. Ευρώ του Μ23 να μοιράζονται τελικά 157.466.387,8 εκ. ευρώ».



Οι ίδιοι προσθέτουν πως «δεν νοείται με καταχρηστικό τρόπο και έωλα νομικά, διοικητικά και τεχνικά κριτήρια να αποκλείονται αυθαίρετα, πραγματικοί δικαιούχοι από μια εισοδηματική ενίσχυση αντισταθμίσματος απώλειας εισοδήματος από φυσικές καταστροφές του 2024», ενώ στο ίδιο μήκος κύματος τονίζουν πως «δεν νοείται το κράτος να αμφισβητεί τις δικές του πράξεις και να αυτοαναιρείται», ζητώντας την αποδέσμευση των δικαιούχων.