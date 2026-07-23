Στα κοινοβουλευτικά χαρακώματα για το Σύνταγμα: «Όπλα», στρατηγικές και... ασυμβίβαστα

Επί τρεις ημέρες, κυβέρνηση και αντιπολίτευση θα μπουν βαθιά σε μια σκληρή μάχη χαρακωμάτων στην Ολομέλεια, με επίκεντρο την εισήγηση της ΝΔ για όλες τις κρίσιμες αλλαγές στο Σύνταγμα.



Η Νέα Δημοκρατία (ΝΔ) προσέρχεται στη μαραθώνια συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος με ανοιχτά χαρτιά, έχοντας καταθέσει τις προτάσεις της πάνω σε συγκεκριμένες θεσμικές συντεταγμένες, θέτοντας ως βασικό στόχο, ακόμη και την ύστατη στιγμή, την πολυπόθητη και απολύτως απαραίτητη εν προκειμένω συναίνεση της αντιπολίτευσης.



Το ΠΑΣΟΚ από την άλλη - εν αντιθέσει που τα υπόλοιπα κόμματα που καταψήφισαν - δήλωσε κατά τη σχετική ψηφοφορία στη διακομματική επιτροπή «παρών» σε όσα άρθρα έχει καταθέσει αντι-προτάσεις, με εμβληματικότερα εκείνα για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και την ποινική ευθύνη των υπουργών.

Σταθερή θέση της Χαριλάου Τρικούπη είναι πως η όποια συναίνεση δεν θα δοθεί σήμερα, αλλά στην επόμενη Βουλή. Τι απαντά η κυβέρνηση; Ότι η οξεία πολιτική μυωπία είναι εκείνη που οδηγεί την αξιωματική αντιπολίτευση στο να είναι απούσα από τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος.



«Γαλάζιες» ενστάσεις και… ασυμβίβαστα



Οι προβολείς στρέφονται και στο θέμα του ασυμβίβαστου βουλευτή και υπουργού. Πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο «άνοιξε» το ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου, ωστόσο, όπως διεφάνη στην πρόσφατη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, σύντομα θα αποτελέσει… ιστορία, καθώς αναμένεται να αποσυρθεί λόγω των νεοδημοκρατικών ενστάσεων.

«Καλύτερα να… ξε-υπογράψουμε την πρόταση για το ασυμβίβαστο, παρά αυτή να καταψηφιστεί στην ψηφοφορία» έλεγε με νόημα σε πηγαδάκι κορυφαίο στέλεχος της ΝΔ που είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στη συζήτηση για τις αλλαγές του Καταστατικού Χάρτη της χώρας.



Πάντως, αστερίσκοι και ενστάσεις έχουν καταγραφεί από τους βουλευτές της ΝΔ και για μια σειρά από άλλα άρθρα, ανάμεσά τους, εκείνο για το μοντέλο εκλογής του πρώτου πολίτη της χώρας.



Η πρώτη ψηφοφορία για τις αλλαγές στο Σύνταγμα θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Δευτέρα, μετά από τριήμερη συζήτηση, ενώ η δεύτερη θα διεξαχθεί ένα μήνα αργότερα, μετά την ολιγοήμερη θερινή ανάπαυλα.



Όσα άρθρα λάβουν τουλάχιστον 151 θετικές ψήφους σε αμφότερες τις ψηφοφορίες, θα περάσουν στην επόμενη φάση της διαδικασίας. Μετά την προσφυγή στην εθνική κάλπη, στην επόμενη Βουλή, η τρίτη και καταληκτική ψηφοφορία θα χρειαστεί 180 ψήφους προκειμένου να αναθεωρηθεί το εκάστοτε άρθρο.