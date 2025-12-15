Στα λασπωμένα γήπεδα μπαίνουν τα πιο... φάβα-γκολ

Και τα έχω πει εγώ. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα αστικό κόμμα εξουσίας που δεν έχει καμία δουλειά να μπλέκει με αποκλεισμούς δρόμων και χυμένα γάλατα έξω από υπουργικά γραφεία.

Αυτές είναι «δουλειές» του Κουτσούμπα και του «προ Παλλάς» Τσίπρα. Όχι του Ανδρουλάκη, του Γερουλάνου, της Διαμαντοπούλου και των λοιπών. Ούτως ή άλλως οι αγρότες δεν ψηφίζουν πλέον ΠΑΣΟΚ. Γιατί εξουσία δεν βλέπει η Χαριλάου Τρικούπη οπότε, όπως έχει δείξει και ο χάρτης της Κρήτης τα τελευταία χρόνια, ψηφίζουμε έτσι, ψηφίζουμε και αλλιώς.

Θα ακούσετε διάφορα από στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης αυτές τις ημέρες εντός και εκτός βουλής για το θέμα της «κουμπαριάς» του Νίκου Ανδρουλάκη. Ό,τι και να ακούσετε λοιπόν, να γνωρίζετε ότι οι πασόκοι είναι στα πατώματα έπειτα από την «πατάτα» που έγινε ειδικά από τη στιγμή που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αποφάσισε να παίξει σε ένα «γήπεδο» το οποίο έχει πολλές παγίδες.

Ξεκίνησε άλλωστε στραβά όλη αυτή η ιστορία με την «κουμπαριά Μητσοτάκη» με τον Ξυλούρη στην οποία ο κ. Ανδρουλάκης αποφάσισε να επενδύσει.

Γιατί έτσι είναι. Σε ένα λασπωμένο γήπεδο ποδοσφαίρου, για παράδειγμα, το πρόβλημα το έχουν και οι 22 παίκτες. Από τη στιγμή που θα επιλέξεις να παίξεις σε αυτό, τότε θα πρέπει να είσαι έτοιμος για τα χειρότερα.

Σε αυτά τα γήπεδα συνήθως μπαίνουν και τα πιο... φάβα-γκολ.