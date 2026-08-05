Στα μεγαλύτερα βρετανικά ΜΜΕ το βίντεο του FLASH από τη μεταγωγή του 26χρονου Αφγανού

Η υπόθεση της δολοφονίας της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος στην Κυψέλη εξακολουθεί να απασχολεί έντονα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, με την απολογία του 26χρονου Αφγανού κατηγορούμενου να αποτελεί κυρίαρχο θέμα στη βρετανική επικαιρότητα.

Οι εικόνες του FLASH στα διεθνή ρεπορτάζ

Ιδιαίτερη προβολή στα σχετικά δημοσιεύματα έχουν οι φωτογραφίες και τα βίντεο που κατέγραψε η κάμερα του FLASH από τη στιγμή της μεταγωγής του 26χρονου από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ) προς τα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου επρόκειτο να απολογηθεί.

Το οπτικό υλικό του FLASH χρησιμοποιήθηκε στα ρεπορτάζ κορυφαίων βρετανικών μέσων, τα οποία παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στη Βρετανία.

BBC: Ο Αφγανός πυγμάχος εμφανίζεται στο δικαστήριο σχετικά με τον θάνατο Σκωτσέζας.

Times: Ο ύποπτος για φόνο με βαλίτσα στην Αθήνα εμφανίστηκε στο ελληνικό δικαστήριο.

ΙTV: Ο άνδρας, ύποπτος για τη δολοφονία Σκωτσέζας, εμφανίζεται σε δικαστήριο της Αθήνας.

The Sun: Ο «δολοφόνος της βαλίτσας» επιστρατεύει «κάθε τέχνασμα» για να καθυστερήσει την έρευνα, καθώς εμφανίζεται στο δικαστήριο σε απόσταση αναπνοής από το σημείο όπου βρέθηκε νεκρή η Βρετανίδα.

Υπενθυμίζεται ότι ο 26χρονος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του ανακριτή, ωστόσο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης 6 Αυγούστου.