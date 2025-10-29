Στα «όπλα» η Κουμουνδούρου για τον εκλογικό νόμο – Βλέπουν «μεθοδεύσεις» Μητσοτάκη

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Κουμουνδούρου, με αφορμή τις έντονες φήμες που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες για πιθανή αλλαγή του εκλογικού νόμου , λίγο πριν στηθούν οι επόμενες κάλπες. Τα σενάρια αυτά έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις πρόσφατες, κατηγορηματικές διαψεύσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος είχε ισχυριστεί δημοσίως ότι οι επόμενες εκλογές θα διεξαχθούν με το υπάρχον σύστημα.

Στοχευμένες «διαρροές» βλέπει ο ΣΥΡΙΖΑ



Στην αξιωματική αντιπολίτευση εκτιμούν ότι τα σημερινά δημοσιεύματα δεν είναι τυχαία. Θεωρούν ότι οι διαρροές είναι στοχευμένες και προέρχονται απευθείας από το Μέγαρο Μαξίμου, με στόχο τον αιφνιδιασμό των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Η εκτίμηση της Κουμουνδούρου είναι πως η κυβέρνηση, βλέποντας την φθορά της, επιχειρεί να βρει τρόπο να παραμείνει στην εξουσία, αξιοποιώντας «μαθηματικές αλχημείες».

Ηχηρό μήνυμα Ζαχαριάδη: «Εργαλειοποίηση των θεσμών»



Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ , Κώστας Ζαχαριάδης, μάλιστα, ρωτάει ευθέως την κυβέρνηση αν έχουν βάση τα εν λόγω δημοσιεύματα, κάνοντας λόγο για «εργαλειοποίηση των θεσμών και των διαδικασιών».

Σε δήλωσή του, ο κ. Ζαχαριάδης τονίζει:

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη παραπαίει κι αυτό είναι πλέον ολοφάνερο σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Όσα τερτίπια κι αν σκαρφιστεί το Μαξίμου το αίτημα της κοινωνίας για αλλαγή σε προοδευτική κατεύθυνση δεν πρόκειται να αναστραφεί, ούτε και να παρακαμφθεί με μαθηματικές αλχημείες και κολπάκια που στήνονται σε σκοτεινά δωμάτια. Οι πολίτες δεν θα εξαπατηθούν από τις μεθοδεύσεις του κ. Μητσοτάκη».

«Αιτία πολέμου» και ευκαιρία για συνεργασίες

Στην περίπτωση που η κυβέρνηση όντως ανακινήσει το θέμα του εκλογικού νόμου, αυτό θα αποτελέσει «αιτία πολέμου» για τα κόμματα της ευρύτερης Κεντροαριστεράς.

Ωστόσο, πέρα από την άμεση σύγκρουση, το θέμα αυτό δεν αποκλείεται να λειτουργήσει και ως μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την αντιπολίτευση, ώστε να επιταχυνθούν οι συζητήσεις και οι διαδικασίες για πιθανές συνεργασίες μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων. Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα κοινό μέτωπο απέναντι στις κυβερνητικές μεθοδεύσεις.