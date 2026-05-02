Στα όρια η κατάσταση στη Μακάμπι Χάιφα: Οπαδοί έδιωξαν τους παίκτες και προπονήθηκαν αυτοί

Η ομάδα από το Ισραήλ βρίσκεται εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου στα πρόθυρα κατάρρευσης, αφού με 6 συνεχόμενες ήττες στα τελευταία 7 παιχνίδια και αποκορύφωμα τον αποκλεισμό από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στον ημιτελικό του κυπέλλου οι οπαδοί έφτασαν στο «αμήν».

Έτσι τη Παρασκευή περίπου 50 οπαδοί μπήκαν στο χώρο της προπόνησης, αποδοκίμασαν το τεχνικό επιτελείο, έδιωξαν τους ποδοσφαιριστές από το γήπεδο και σε μια συμβολική κίνηση διαμαρτυρίας, μπήκαν οι ίδιοι στον αγωνιστικό χώρο για να παίξουν!

Επιπλέον έδειξαν την αγανάκτησή τους με μηνύματα σε χαρτί προς τη διοίκηση.