Στα όρια θερμού επεισοδίου: Τουρκική πρόκληση στο Αιγαίο, «απάντησε» το Πολεμικό Ναυτικό

Λίγες ημέρες μετά τις συνεχείς τουρκικές παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, η Άγκυρα προχώρησε σε μία ακόμη πρόκληση, αυτή τη φορά στη θάλασσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μεσημέρι της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας, όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες πόντισης υποθαλάσσιου καλωδίου οπτικών ινών, τουρκικό πολεμικό πλοίο προχώρησε σε παρενόχληση μέσω ασυρμάτου.

Συγκεκριμένα, το τουρκικό πλοίο κάλεσε για αναγνώριση το πλοίο «OCEAN LINK», το οποίο εκτελούσε τις εργασίες, υποστηρίζοντας στη συνέχεια ότι αυτές πραγματοποιούνται εντός τουρκικών χωρικών υδάτων.

Η αντίδραση της Αθήνας ήταν άμεση. Πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού έσπευσε στην περιοχή, προκειμένου να διασφαλίσει την ομαλή εξέλιξη των εργασιών και να αποτρέψει οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση.

Μετά την παρουσία του ελληνικού πολεμικού πλοίου, το τουρκικό άλλαξε πορεία και απομακρύνθηκε, ενώ οι εργασίες του «OCEAN LINK» συνεχίστηκαν κανονικά.

Σημειώνεται ότι για τις συγκεκριμένες εργασίες πόντισης καλωδίου έχει εκδοθεί σχετική NAVTEX από τον Σταθμό Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού, η οποία βρίσκεται σε ισχύ έως και την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου.