«Στα πράσα» γυμνόστηθος Βραζιλιάνος ιερέας με την αρραβωνιαστικιά πιστού κρυμμένη στο μπάνιο

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της ενορίας της Παναγίας της Aparecida στη Βραζιλία, η είδηση ότι ο αιδεσιμότατος Luciano Braga Simplicio εντοπίστηκε ημίγυμνος να κρύβει τη μνηστή ενός από τους ενορίτες του κάτω από τον νιπτήρα του μπάνιου, με τον ίδιο πάντως να ισχυρίζεται ότι η γυναίκα απλώς έκανε ντους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της New York Post, ο ιερέας βρέθηκε αντιμέτωπος με μια ομάδα οργισμένων ανδρών μέσα στο ενοριακό σπίτι, καθώς ο εξαγριωμένος μέλλων γαμπρός ξέσπασε.

Όλα συνέβησαν στις 13 Οκτωβρίου, στην πόλη Nova Maringá των 5.000 κατοίκων, στην πολιτεία Mato Grosso, περίπου 300 μίλια ανατολικά των συνόρων με τη Βολιβία.

Ο ιερέας, φορώντας μόνο ένα σορτσάκι γυμναστικής, προσπάθησε να φύγει από το δωμάτιο αρκετές φορές, αλλά οι συγκεντρωμένοι τον εμπόδισαν και τον πίεσαν να ανοίξει μια πόρτα πίσω από την οποία πίστευαν ότι βρισκόταν η αρραβωνιαστικιά του ενορίτη.



Σύμφωνα με το κοινοτικό blog Pelo Bem de São José, ο Simplicio φέρεται να έφερε κρυφά τη γυναίκα στο σπίτι του δίπλα στην εκκλησία νωρίς το πρωί, όταν ο αρραβωνιαστικός της ήταν εκτός πόλης. Ο ίδιος χτύπησε την πόρτα αρκετές φορές, απωθώντας τον άνδρα πίσω από την κάμερα, που κατέγραφε τη σκηνή, χωρίς αποτέλεσμα, σύμφωνα με ένα βίντεο που έγινε viral στο διαδίκτυο.



Ο εξοργισμένος άνδρας, αρραβωνιαστικός της γυναίκας, άρπαξε ένα σκαμνί και έσπασε την κλειδωμένη κρεβατοκάμαρα. Στη συνέχεια, έτρεξε προς μια άλλη κλειστή πόρτα και την έσπασε και εκείνη χρησιμοποιώντας το ξύλινο σκαμνί.



Μέσα στο μπάνιο, βρήκαν την 21χρονη κρυμμένη κάτω από τον νιπτήρα να κλαίει. Τόσο αυτή όσο και ο ιερέας αρνήθηκαν ότι είχαν σεξουαλικές σχέσεις.



Ο Simplicio ισχυρίστηκε ότι η γυναίκα βρισκόταν στο μπάνιο του επειδή χρειαζόταν ένα ντους μετά από μια κουραστική μέρα εργασίας στην εκκλησία, σύμφωνα με το Termometro da Policita.

Αξιωματούχοι της Επισκοπής του Diamantino, η οποία εποπτεύει τον Simplicio και την Παναγία της Aparecid, ξεκίνησαν εσωτερική έρευνα για τις πράξεις του ιερέα.

«Ενημερώνουμε ότι, έχοντας κατά νου το καλό της Εκκλησίας και του λαού του Θεού, έχουν ήδη ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα. Ζητούμε την κατανόηση και τις προσευχές όλων», δήλωσε η Επισκοπή.



Η έρευνα θα καθορίσει εάν ο Simplicio παραβίασε τον Κώδικα Κανονικού Δικαίου του 1983, ο οποίος απαγορεύει στους ιερείς της Λατινικής Εκκλησίας να συνάπτουν συναισθηματικές ή σεξουαλικές σχέσεις.

