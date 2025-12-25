Σέρρες: Αγωνία για την εξαφάνιση του 45χρονου διοικητή της Πυροσβεστικής - Τι ψάχνουν οι Αρχές

Αγωνία έχει κατακλύσει την οικογένεια του 45χρονου Πυροσβέστη ο οποίος εξαφανίστηκε την προπαραμονή των Χριστουγέννων, Τρίτη 23 Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τον Κωνσταντίνο Γκίνη, διοικητής του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ποροΐων στις Σέρρες ο οποίος σύμφωνα με τη «Γραμμή Ζωής» που εξέδωσε silver alert, έφυγε από το σπίτι του με το αυτοκίνητό του και έκτοτε αγνοείται.

Η εξαφάνισή του δηλώθηκε στην Αστυνομία την επόμενη ημέρα, παραμονή Χριστουγέννων, το πρωί, από τη σύζυγό του.

Πού εστιάζουν οι Αρχές τις έρευνές τους

Σύμφωνα με πληροφορίες, παρότι ο 45χρονος βρισκόταν σε άδεια, συνήθιζε να επισκέπτεται το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, πραγματοποιώντας εκτεταμένους ελέγχους σε ορεινές, αγροτικές και δύσβατες περιοχές. Οι έρευνες επικεντρώνονται τόσο στον εντοπισμό του ίδιου όσο και του οχήματός του, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχει και η Αστυνομία.

«Δεν πήρε το κινητό μαζί»

Σύμφωνα με συγγενικό του πρόσωπο, δεν είχε πάρει μαζί του προσωπικά αντικείμενα, ενώ λείπει και το αυτοκίνητό του. «Δεν ξέρουμε εάν τον απασχολούσε κάτι, δεν τον είδε κανείς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, η οποία «χτενίζει» ορεινές, αγροτικές και δύσβατες περιοχές, αναζητώντας τόσο τον ίδιο όσο και το όχημά του. Στο πλευρό των πυροσβεστών βρίσκεται και η Αστυνομία, με τις έρευνες να εξελίσσονται αδιάκοπα.

«Από χθες (23/12) στις 9:30 το πρωί που αγνοείται δεν έχουμε κανένα σημάδι», λέει ο σύζυγος της αδελφής του 45χρονου και πρόσθεσε: «Δεν πήρε μαζί του προσωπικά αντικείμενα, ούτε κινητό, ούτε πορτοφόλι. Όμως πήρε το αυτοκίνητο του. Πριν φύγει δεν είπε σε κανέναν τίποτα. Δεν γνωρίζει κανείς τίποτα, δεν είδε κανείς τίποτα. Δεν φαινόταν να τον απασχολεί κάτι».