Στα ύψη οι τζίροι από την αύξηση στις πωλήσεις του λιανικού εμπορίου - Τι δείχνουν τα στοιχεία

Εντυπωσιακή ανοδική μεταβολή 54% που οφείλεται και στις αύξηση ζήτησης και προσφοράς προϊόντων αλλά και στην ανοδική κίνηση των τιμών των αγαθών (πληθωριστική) καταγράφουν οι πωλήσεις του λιανικού εμπορίου στο δ’ τρίμηνο 2025 με το δ’ τρίμηνο 2020. Η μεταβολή αυτή ερμηνεύεται και από το γεγονός ότι ουσιαστικά στο δ’ τρίμηνο 2020 είχαμε επανεκκίνηση του εμπορίου μετά τα lockdown της πανδημίας και ήταν φυσικό οι πωλήσεις να είναι χαμηλότερες. Όμως όπως δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση των τζίρων λιανικού εμπορίου συνεχίστηκε ανοδικά και τα επόμενα χρόνια με ταυτόχρονη αύξηση πωλήσεων σε μονάδες αγαθών αλλά και αύξηση των τιμών τους. Το γεγονός ότι παρά την παρατεταμένη αύξηση τιμών των αγαθών, η αύξηση των τζίρων στο δ’ τρίμηνο 2025 ήταν μόλις 2% σε σχέση με το δ’ τρίμηνο 2024 , δείχνει ότι ενδεχομένως έχουμε μείωση των πωλήσεων ανά μονάδα προϊόντων.

«Καταναλωτική κόπωση» και μικρή αύξηση 2% στο δ’ τρίμηνο 2025 σε σχέση με το δ’ τρίμηνο 2024

Στο σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, ο κύκλος εργασιών το έτος 2025 ανήλθε σε 74.850.414 χιλιάδες ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,0% σε σχέση με το έτος 2024, όπου είχε διαμορφωθεί σε 73.367.747 χιλιάδες ευρώ. Για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων τροφίμων και καυσίμων , ο κύκλος εργασιών το έτος 2025 ανήλθε σε 27.333.669 χιλιάδες ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,0% σε σχέση με το έτος 2024, όπου είχε διαμορφωθεί σε 26.788.433 χιλιάδες ευρώ.

Οι πέντε κλάδοι με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στον ετήσιο κύκλο εργασιών 2025 είναι:

• Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό (27,3%)

• Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων (11,4%)

• Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα (10,5%)

• Φαρμακευτικά είδη σε ειδικευμένα καταστήματα (6,7%)

• Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε ειδικευμένα καταστήματα (5,0%)

και οι πέντε κλάδοι με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στον ετήσιο κύκλο εργασιών 2024 είναι:

• Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό (26,7%)

• Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων (11,5%)

• Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα (11,3%)

• Φαρμακευτικά είδη σε ειδικευμένα καταστήματα (6,7%)

• Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε ειδικευμένα καταστήματα (5,1%)