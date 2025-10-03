Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 50 ετών η τιμή του καφέ

Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΥΖΟΥΦΗ | ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ "ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 50 ετών βρίσκονται σήμερα οι διεθνείς τιμές του καφέ και αν και οι Έλληνες δεν έχουν μειώσει την κατανάλωση του αγαπημένου αυτού ροφήματος, εντούτοις η ακρίβεια έχει αλλάξει τις συνήθειές τους με μετατόπιση προς την κατανάλωση καφέ εντός σπιτιού.



Μέσα σε αυτό το κλίμα, το οποίο διαμορφώνεται από τις διεθνείς εξελίξεις, εξαιτίας μιας σειράς παραγόντων, οι επιχειρήσεις του κλάδου εμπορίας και επεξεργασίας καφέ της χώρας μας ζητούν επιτακτικά την κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στον καφέ, «προκειμένου να ανακουφιστούν τα νοικοκυριά» σε μια περίοδο που πλήττονται από την παρατεταμένη πληθωριστική κρίση στα τρόφιμα και η καθημερινή αυτή συνήθεια να γίνει πιο προσιτή.

