«Στάχτη» 340.000 στρέμματα μόνο στη δυτική Αττική σε μια 8ετία - Μια τεράστια οικολογική καταστροφή

Οι μεγάλες φωτιές των τελευταίων 8 χρόνων έχουν προκαλέσει μια τεράστια οικολογική καταστροφή στη δυτική Αττική.

Ειδικότερα, πάνω από 340.000 στρέμματα κάηκαν την τελευταία 8ετία, με τα περισσότερα να αφορούν δασικές εκτάσεις. Η τελευταία πυρκαγιά στην Οινόη πριν λίγες ημέρες που έκαψε άλλα 1.000 στρέμματα, ξεκίνησε από περιοχή που δεν είχε καεί προηγουμένως και επεκτάθηκε στην καμένη έκταση της πυρκαγιάς που ξεκίνησε στα Βίλια το 2021.

Φέτος, οι καμένες εκτάσεις είναι χαμηλότερες του μέσου όρου της τελευταίας 20αετίας. Πιο συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα έχουν καεί 14.130 στρέμματα, ενώ ο μέσος όρος είναι 41.100. Σημαντικό ρόλο έχει παίξει και το γεγονός ότι δεν είχαμε κάποιο επεισόδιο καύσωνα μέχρι τώρα.

Πάντως εάν δεν εκδηλωθούν ξανά πυρκαγιές στα δάση της δυτικής Αττικής τα επόμενα 15 χρόνια, τότε θα υπάρξει φυσική αναγέννηση.

Στην παρακάτω εικόνα με χρωματικά πλαίσια απεικονίζονται οι καμένες εκτάσεις από το 2016 και μετά στη δυτική Αττική.

Στο βίντεο γίνεται σύγκριση των δύο δορυφορικών εικόνων του 2016 και του 2026.