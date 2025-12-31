Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Έκλαψα όταν πήρα τους βαθμούς και οι δάσκαλοι μου είπαν πως έχω καλά παιδιά»

Λίγο πριν μας αποχαιρετήσει το 2025, η Σταματίνα Τσιμτσιλή έκανε έναν απολογισμό της ζωής της και μιλώντας στο περιοδικό ΟΚ αποκάλυψε το μυστικό της επιτυχίας του γάμου της με τον δικηγόρο Θέμη Σοφό, αλλά και τις στιγμές ευτυχίας που ζει με τα παιδιά της.

«Πολύ ψηλά στην καρδιά μου και στο μυαλό μου είναι όλες αυτές οι στιγμές που μοιραζόμαστε με τα παιδιά μας, με τον Θέμη, κάποια ταξίδια που καταφέρνουμε να κάνουμε οικογενειακά. Επειδή αποζητούμε ο ένας την παρέα του άλλου και δεν είναι πολλές οι στιγμές που μπορούμε να είμαστε μόνο οι πέντε μας, όταν το πετυχαίνουμε, το απολαμβάνουμε. Προς το παρόν αποτελούμε καλή παρέα και για τα παιδιά μας. Περνάμε καλά, γελάμε, το διασκεδάζουμε».

Παιδιά στο… μεταίχμιο

Η παρουσιάστρια του ALPHA αναφέρθηκε και στην καθημερινότητά της με τρία παιδιά μέσα στο σπίτι. «Οι κόρες μου είναι πια 12,5 και 11,5 χρόνων, έχουν μια διαμορφωμένη προσωπικότητα. Τα κορίτσια είναι αρκετά ώριμα και πια δεν έχουν την ταλαιπωρία του να σε κάνω μπάνιο, να σου βρω τι θα βάλεις ή “μαμά, άμα βαριέμαι, τι να κάνω;”, έχουν το πρόγραμμα τους, τις σκέψεις τους, επιζητούν πιο ουσιαστική επικοινωνία. Ο Γιάννης είναι λίγο ακόμα στο μεταίχμιο».

Οι πιο καλοί μαθητές

Η Σταματίνα μοιράστηκε μαζί μας το πόσο συγκινημένη ήταν όταν οι δάσκαλοι των παιδιών της, τής μίλησαν με καλά λόγια γι’ αυτά. «Σε αυτή τη φάση είναι καλοί μαθητές και αυτό είναι κάτι που μου αρέσει, όχι με την έννοια της βαθμοθηρίας, αλλά γιατί βλέπω ότι είναι παιδιά που θέλουν να έχουν μια συνέπεια στις υποχρεώσεις τους. Τους ενδιαφέρει να έχουν μια καλή εικόνα στην τάξη.

Πριν από λίγες μέρες πήγα να πάρω τους βαθμούς τους και συγκινήθηκα. Όλοι οι δάσκαλοι ανεξαιρέτως μου είπαν ότι, πέρα από το μαθησιακό κομμάτι, βλέπουν πως είναι καλά παιδιά, καλοί χαρακτήρες. Και αυτό με συγκίνησε πάρα πολύ, έφυγα κλαμένη και σκεφτόμουν εντάξει, το έζησα κι αυτό».

Δικηγόροι ή παρουσιαστές

Η Τσιμτσιλή παραδέχτηκε πως θα ήθελε στο μέλλον κάποιο από τα παιδιά τους να ασχοληθεί με το οικογενειακό δικηγορικό γραφείο, ενώ παράλληλα δεν τους ωραιοποιεί το επάγγελμα του να βγαίνει κάποιος στην τηλεόραση. «Τα παιδιά προς το παρόν δεν έχουν παρουσιάσει κάποια κλίση. Εννοείται ότι θα θέλαμε ιδανικά κάποιος να ασχοληθεί με το δικηγορικό γραφείο που υπάρχει εδώ και 70 χρόνια από τον παππού και μακάρι να είναι εκεί οι τρεις ή, έστω, κάποιος από τους τρεις.

Εγώ αυτό που τους εξηγώ για τη δική μου τη δουλειά είναι να μην μένουν στο κομμάτι της λάμψης: “α, η μαμά έχει εκπομπή” ή “ντύνεται ωραία και βάφεται”. Στη δική μου δουλειά, που λέγεται δημοσιογραφία, για να ξεχωρίσεις θέλει πολλή προσπάθεια. Δεν τους αποθαρρύνω, αλλά δεν τους το ωραιοποιώ. Κι εγώ θυμάμαι ότι μέχρι τα 16 έλεγα πως θα γίνω γιατρός και ξαφνικά στα 17 είπα ότι θα γίνω δημοσιογράφος».